1915’ten bugüne uzanan hikayeler: “Ermeni Portreleri”

HABER MERKEZİ – “1915’ten Bugüne: Ermeni Portreleri”ni 2018 yılında kitaplaştırdık. Kitapta, 1915’te hayatta kalmayı başarmış olan Ermenilerin Urfa’dan Buenos Aires’e veya Amasya’dan Fransa’ya uzanan yolcululuklarının hikâyesini çocuk veya torunları anlatıyor. Bu kaynağa dijital ortamda erişmeniz mümkün.

Okurlarımızın geçtiğimiz yıllarda haftalık olarak sitemizden okuduğu “1915’ten Bugüne” bölümünde yer alan Ermeni portrelerini 2018 yılında kitaplaştırdık.

Aurora Prize’ın “Yüz Yaşam” projesinden derleyerek Türkçeleştirdiğimiz “1915’ten Bugüne: Ermeni Portreleri” isimli kitabı, okurlarımız için sitemiz üzerinden de erişime açmıştık.

24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Günü’nde bunu bir kez daha hatırlatmak istedik.

Kitaba ŞURADAKİ bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kitap hakkında

Tolga Er ve Lokman Sazan’ın çevirileri, Çağdaş Kaplan ve Bekir Avcı’nın editörlüğü ile hazırlanan kitapta 1915’te hayatta kalmayı başarmış olan Ermenilerin Urfa’dan Buenos Aires’e veya Amasya’dan Fransa’ya uzanan yolculuklarının hikâyesini çocuk veya torunları anlatıyor.

Kitapta portresi de yer alan usta yönetmen Atom Egoyan kaleme aldığı Sunuş yazısında, “Buradakiler diasporadan sesler. Ata topraklarında yetişmiş olsalar çok farklı hayatlara sahip olabilecek kişilerin sesleri buradakiler” diyor.

Egoyan, “Bildiğimiz tek bir şey var o da Ermenilerin seslerinin burada bir araya getirildiği ve bunların, şu an için bizlere gizemli ve yabancı gözüken, ancak büyükannelerimizin ve büyükbabalarımızın hepsinin konuştuğu bir dilde sunuluyor olduğu. Bu jestten ötürü çok duygulandım” diye de ekliyor.

https://gazetekarinca.com/2020/04/1915ten-bugune-uzanan-hikayeler-ermeni-portreleri/