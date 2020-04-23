Serj Tankian Ermenistan ve Karabağ’da çocukların uzaktan eğitim alması için destek çağrısı yaptı

Dünyaca meşhur System of a Down rock grubunun solisti Serj Tankian kendi Instagram takipçilerine Ermenistan ve Karabağ’da çocukların uzaktan eğitim alması için destek çağrısı yaptı.

Hem Ermenistan’da hem Artsak’ta (Karabağ) ilan edilen Olağanüstü halden dolayı çocuklar okula gidemiyor ve evden derslere takip ediyorlar.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığının verilerine göre Ermenistan’da yaklaşık 24.000 öğrenci uygun araçlara sahip olmadığından dolayı uzaktan eğitim programına katılamıyor.

Tankyan her kullanıcıya 200 dolar bağış yapmaya çağırdı, çünkü 200 dolarla bir öğrencinin ihtiyaç duyduğu araçları sağlanabilir.

Müzisyen Teach for Armenia girişiminin düzenlediği bağış kampanyaya katılmaya davet etti: https://digitaldivide.funraise.org/

ERMENİ HABER AJANSI