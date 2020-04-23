Reklam dünyasının duayeni Yakup Barouh’u kaybettik

Türkiye’de reklamcılık sektörünün duayenlerinden, İlancılık Reklam Ajansı Başkanı, Türk Yahudi Toplumu eski Başkanlarından Yakup Barouh, korona virüsüne yenik düştü. Barouh 75 yaşındaydı.

Türkiye’de reklamcılık sektörünün gelişmesinde katkısı olan isimlerin başında gelen Yakup Barouh, korona virüsüne karşı, on gündür yoğun bakımda verdiği mücadeleyi, 22 Nisan Çarşamba akşamı kaybetti.

Kuruluşundan 2004 yılına kadar Reklamcılar Derneğinin yönetim kurulu üyesi olan, International Advertising Association’ın (IAA) ilk üyelerinden olan Barouh, Yeditepe Üniversitesinde de ders veriyordu. Yakup Barouh’un, reklamcılık üzerine farklı mecralarda yayımlanmış pek çok makalesinin yanı sıra Türkiye’de reklamcılığı anlattığı ‘Daha Dün Gibi’ adında bir de kitabı bulunuyor.

Türk Yahudi Toplumunun da başkanlığını yürütmüş olan Barouh, cemaatteki birçok kurumda da gönüllü olarak görev almıştı. Özverili, yardımsever kişiliğiyle, tüm tanıyanları tarafından çok sevilen Yakup Barouh’un kaybı, hem reklamcılık sektörünü hem de Türk Yahudi Toplumunu çok üzdü.

Yakup Barouh kimdir?

1961 yılında Saint Joseph Lisesini bitiren Yakup Barouh İstanbul Robert Kolej Yüksek Okulunda Pazarlama ve İş İdaresi üzerine eğitimini aldı. 1968’de ise reklamcılık üstüne yine İstanbul Robert Kolej Yüksek Okulunda yüksek lisans yaparak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek reklamcılık hakkında yazılmış ilk tezin sahibi oldu.

1967 yılında Büro Pars’ı (McCann Ericson) arkadaşları ile kuran Barouh, 1971 yılında, meslek yaşamının dönüm noktası olan, araştırma ve pazarlamadan ‘kreatif reklamcılık’ alanına geçiş yaparak, Türkiye’nin 1909 yılında kurulmuş olan ilk reklam ajansının ortağı oldu.

International Advertising Association’ın ilk üyelerinden olan Barouh, 1984 yılında Türkiye Reklamcılar Derneğine üye olarak, 1997-2004 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olarak katkıda bulundu. 2012 yılından beri Yeditepe Üniversitesinde Brand Management (Marka Yönetimi) dersi veren Yakup Barouh aynı zamanda mahkemelerde reklam üzerine bilirkişi görevini yürütüyor.

‘Daha Dün Gibi’ kitabının da yazarı olan Yakup Barouh, Türk Reklamcılık Tarihi konferansları vererek, sektör tarihine ışık tutmaktaydı.

Evli, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Yakup Barouh iki çocuk, dört torun sahibiydi.

http://www.salom.com.tr/haber-114408-reklam_dunyasinin_duayeni_yakup_barouhu_kaybettik.html