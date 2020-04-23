Prof. Verjine Sıvazlıyan: Osmanlı’da Ermenice konuşanların dilleri kesiliyordu – Ermenistan Kamu Radyosu

“Hayastani Hanrapetutyun” gazetesi muhabirine açıklamalar yapan Ermenistanlı soykırım uzmanı, doktor, prof. Verjine Sıvazlıyan, Ermeni Soykırımı konulu tanıklıklara dair şu açıklamaları yaptı: “Derlediğim anılara göre Sis (Kozan), Adana, Tarson (Mersin), Ayntap (Antep, Gaziantep), Kütahya, Bursa, Kesaria (Kayseri), Eskişehir vb bölgelerde yaşayan Ermeniler başlıca olarak Türkçe konuşurdu.

Nitekim 1904 yılında Adana’da dünyaya gelmiş Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan Mikayel Keşişyan’ın yaptığı tanıklığa göre, “Zaten Ermenice konuşmak ve öğrenmek yasaktı. Ermenice konuşanların dilleri kesiliyordu. Ermenice konuştuğunu yada başkalarına öğrettiğini itiraf eden ise hemen öldürülüyordu.”

Ermenistan Kamu Radyosu