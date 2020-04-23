PATRİKLİĞİMİZ COVID-19 KONULU DİNLERARASI KONFERANSA KATILDI

Patrik Sahak II Hazretleri’ni temsilen Ruhani Meclis Üyesi ve Kiliseler arası ilişkiler sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan dinler arası diyalog kapsamında 22 Nisan 2020 tarihinde bir video konferansa katıldı.

Konferansta sırasıyla İstanbul İl Müftü Yardımcısı Caner Akdemir, Şefik Can, Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayat Nur Artıran, Alevi Düşünce Ocağı Başkanı Doğan Bermek, Türkiye Süryani Katolik Korepiskoposu Monsenyör Orhan Çanlı, Hz. Mevlâna’nın 22. Kuşak Torunu ve Uluslarası Mevlâna Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru, Türkiye Keldani Kilisesi Başepiskoposu Monsenyör Ramzi Garmou, Felsefe Profesörü ve Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposu adına Baş Rahip Peder Vartan Kazanjian, İmmanuel Bible House Protestan Kilisesi Pastörü Dr. Behnan Konutgan, Fener Rum Patriği Bartolomeos Hazretlerini temsilen Diakos İakovos Krochak, Alman Evanjelik Kilisesi Pastörü Gabriele Pace, İstanbul Latin Katolik Ruhani Reisi Episkopos Monsenyör Ruben Tierrablanca Gonzalez ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II. Hazretleri’ni temsilen Kıdemlı Peder Drtad Uzunyan söz alarak son dönemde yaşanan COVID-19 salgını ve etkileri konusunda mesajlar verdiler. Konferansa şahsen katılamayan Türkiye Hahambaşısı Rav. İshak Haleva’nın mesajı ise moderatör Rahip Claudio Monge tarafında okundu.

Peder Drtad tele konferans sırasında yaptığı konuşmada yaşadığımız bu olumsuz dönemden olumlu sonuçlar çıkarmamız gerektiğini söyledi. Rab İsa’nın, ‘Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur’ diyen sözünü hatırlatan Peder Drtad, bu dönemde hizmet eden tüm devlet büyüklerine, sağlık personeline ve emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Çevrimiçi gerçekleşen konferansın videosu önümüzdeki dönemde hazırlanarak kamuoyuna sunulacak.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patrikligimiz-covid-19-konulu-dinlerarasi-konferansa-katildi/