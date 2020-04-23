Kaliforniya öğrencileri Ermeni Soykırımının inkarına karşı sessiz protesto düzenledi

Ermeni Öğrenciler Birliği Kaliforniya Devlet Üniversitesi (UCI), Los Angeles Üniversitesi (UCLA), Northridge Üniversitesi (CSUN) ve başka üniversitelerin Ermeni öğrencilerle birlikte Ermeni Soykırımının inkarına karşı sessiz protesto eylemi gerçekleştirdi.

Bu eyleme katılan öğrenciler üniversitelerin içinde ağızları kapalı sadece pankartlarla ‘konuşuyorlar’. Protesto eyleminin amacı Türkiye iktidarının Osmanlı geçmişini benimsediğini ve Ermenilere yapılan Soykırım ideolojisine hemfikir olduklarını, günümüzde Türkiye ve ABD tarafından Soykrımın inkar edilmesini göstermektir.

Öğrenciler Ermeni halkın nefrete, insanlığa karşı işlenen suçlara ve soykırımlara karşı hep mücadele edeceğini de ifade ettiler.

Gençlere göre 1915‘te başlayan soykırım nefret, ayrımcılık ve ırkçılığın sonucunda meydana geldi.

ERMENİ HABER AJANSI