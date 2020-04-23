İspanyol yazardan Ermeni Soykırımı’nı anlatan üç kitap sunumu – Ermenistan Kamu Radyosu

İspanyol yazar Rodolfo Del Hoyo Ermeni Soykırım kurbanlarını anarak Ermeni Jenosidi’ni anlatan 3 kitaptan sözetti.

İspanyol yazarının bahsettiği ilk kitap, Türk yazar Elif Şafak’ın “Baba ve Piç” eseri oldu. Rodolfo Del Hoyo’nun hatırlattığına göre bu kitap nedeniyle Türkiye’de Elif Şafak’a karşı bir dava bile açılmıştı.

Aydının değindiği ikinci kitap ise İspanyol yazar Luis Leante’nin kaleme aldığı “Kızıl Ay” başlıklı soykırım konulu kitaptı.

Sunulan üçüncü eser de Musadağ’da Ermenilerin direnişini anlatan Franz Werfel’in “Musadağ’da Kırk Gün” kitabı oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu