İslam esaretinden kurtulan Ermeni kadınlar

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü kendi sayfasında bir resim paylaştı.

Resimde İslam esaretinden kurtulan Ermeni kadınlar yer alıyor. Onlar ellerinde bir bant tutmuşlar ve bandın üzerinde “Yas kızkardeşleriyiz biz” yazısı var.

Bu resim acı kaderi paylaşan, yıllar boyunca farklı eziyetlerden geçen ve sonunda bir vatan ortamında bir araya gelen genç Ermeni kadınlarını anlatıyor.

Ermeni Soykırımı yıllarında Suriye ve Mezopotamya çöllerine sürülen birçok Ermeni kadın Osmanlı ordusunun askerleri ve Kürt çeteleri tarafından kaçırıldı. Herhangi bir direniş ölümle sonuçlanıyordu.

Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Ermeni farklı örgütler ve yabancı misyonerler İslam esaretinden kurtulmak için Ermeni kadın ve çocuklara destek verdiler.

Ermeni kadınları ve yetimleri bir araya getirme konusunda Danimarkalı misyoner Karen Jeppe’nin katkısı çok büyüktür. Milletler Cemiyeti onaylı temsilcisi olarak kendisi Ermeni kadınlar ve çocuklarını kurtarma faaliyetini gerçekleştirebiliyordu. ‘Bir altın bir Ermeni’ prensibiyle Karen Jeppe haremlerden 400 Ermeni kadın kurtardı.

ERMENİ HABER AJANSI