İHD’den 24 Nisan açıklaması

İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu 24 Nisan nedeniyle bir açıklama yayımladı.

İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon tarafından yapılan açıklamada, 24 Nisan’ın soykırım olarak tanınması, Ermeni, Süryani ve Rumlardan özür dilenmesi ve el konulan nakit ve taşınmaz malların tazmin edilmesi istendi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“24 Nisan, Ermenilere, Süryanilere ve Anadolu Rumlarına yapılan soykırımın sembolik tarihidir.

Çünkü 24 Nisan 1915’te İstanbullu Ermenilerin düşünsel, sanatsal, entelektüel önderlerinin yanı sıra kimi sıradan Ermenilerin de evlerinden toplandığı ve ölüm yolculuğuna çıkarıldığı gündür.

Türk resmi tarihinin ‘komitacı’ diye aktardığı, aralarında çeşitli meslekten önde gelen Ermenilerin yanı sıra bir çoğu da döneminin en etkili aydınlarından olan bu kişilere sadece birkaç örnek vererek hatırlayalım:

Armen Doryan-Sorbonne mezunu. Şair. 23 yaşındaydı.

Yervant Çavuşyan-Üniversite hocası, yazar, gazeteciydi.

Rupen Zartaryan-Şair, yazar, öğretmen, çevirmendi.

Diran Kelekyan-Mekteb-i Mülkiye’de siyasi tarih hocası, yazar, yayıncı ve çevirmen. Türkçe Sabah gazetesinin yazı işleri müdürüydü.

Yervant Sırmakeşhanlıyan (Yeruhan)-Eğitimci, çevirmen, gazeteciydi.

Rupen Sevag Çilingiryan-Ermeni edebiyatının önde gelen şairlerindendi, hekimdi.

Nazaret Dağarvaryan-Ziraat Mühendisi, uzman doktor, tarihçi, aynı zamanda dilbilim, zooloji, botanik gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmış, yapıtlar vermiş Sivas mebusuydu. Merkezi ABD’de bulunan Ermeni Hayırseverler Genel Birliği (Armenian General Benevolent Union-AGBU) kurucularındandı.

Levon L. Kirişçiyan -Şair, çevirmen, yazar, üniversite hocasıydı.

Taniyel Varujan-Eğitimciydi, Ermeni şiirinin en önemli temsilcilerindendi.

Siamanto (Atom Yercanyan)-Ermeni edebiyatında ‘Lirik Şiir’in en iyi temsilcisi olarak tanındı. Sorbonne’da Felsefe okumuş, döneminin parlak entelektüellerindendi.

Gomidas-Din adamıydı ama aynı zamanda Anadolu’yu adım adım dolaşarak Türkçe, Kürtçe ve Ermenice türküleri ilk kez notaya geçiren müzikologdu.

Krikor Zohrab-24 Nisan’ı izleyen günlerde tutuklandı, döneminin ünlü Osmanlı aydınlarındandı, milletvekiliydi, yazardı, şairdi, hukukçuydu, parlak meclis konuşmaları ve zamanın en ilerici yasa tekliflerini hazırlamasıyla ünlüydü.

Soykırım ve onun inkârından bu yana Türkiye’de kan, gözyaşı, ağıtlar dinmedi. Çünkü suç cezalanmadı, yeni suçlarla devam etti ve suçlular cezasız kaldı. Çünkü adalet yerini bulmadı. Soykırımın mezarsız ölüleri azap çekmeye devam ediyor.

Her zaman söyledik, yine söylüyoruz:

Soykırım tanınmalı,

Dünyanın dört bir yanına dağılmış Ermenilerden, Süryanilerden, Rumlardan af dilenmeli,

El konulan nakit ve taşınmaz mallar tazmin edilmeli.

O halde talebimizi tekrar ediyoruz:

Soykırım!

Tanı, af dile, tazmin et!”

https://sol.org.tr/haber/ihdden-24-nisan-aciklamasi-2491