Henrikh Mkhitaryan konusunda Roma ve Arsenal anlaştı

İtalya’nın Roma takımı İngiltere’nin Arsenal takımıyla Ermenistan Futbol Milli Takımı orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın sözleşmesini uzatma konusunda anlaştılar.

Ermeni futbol yıldızı sözleşmenin sona ereceği 30 Haziran tarihinden sonra da Roma’da oynamaya devam edecek ve sezonun bitişine kadar maçlara katılacak.

Yani koronavirüs salgınından dolayı ertelenen lig başladıktan sonra Mkhitaryan tekrar Roma’da olacak.

Daha önce Henrikh Mkhitaryan koronavirüs salgınından dolayı İtalya Serie A maçları ertelendiği için 4 aylık maaşlarından oyuncuların vazgeçmesine dair haberleri doğrulamıştı.

Bu sezonda Ermeni futbol yıldızı Roma takımında 17 maça katıldı, 6 gole imza attı ve onun verdiği 4 tane pası golle sonuçlandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/23/Henrikh-Mkhitaryan-Roma-Arsenal/181757