Ermenistan’da koronavirüse yakalanmış kişi sayısı 1523’e ulaştı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’da bugün 23 Nisan saat 11:00 itibarıyla yeni tip koronavirüsün (COVID-19) 50 vakası daha tespit edildi. Böylece Ermenistan’da koronavirüse yakalanmış kişi sayısı 1523’e ulaştı.

Son veriler uyarınca 15960 kişinin test sonucu negatif çıktı. Şuan 840 kişi tedavi görüyor. 659 kişi tamamen iyileşip hastaneden taburcu olurken 24 hasta ise yaşamını yitirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu