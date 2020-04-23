Ermenistan Dışişleri Sözcüsü: “Karabağ’da kademeli çözüme dayalı öneriler Ermeni taraflar için kabul edilemezdir”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, Artsakh (Dağlık Karabağ) çatışmasının çözüm sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Hiçbir sınırlama olmadan Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımayan ve Artsakh halkının güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir çözüm seçeneğinin Ermeni taraflar için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Nağdalyan, Karabağ’da “kademeli çözüm” ilkesi hakkındaki soruyu cevaplayarak bu konuya Ermeni tarafının yaklaşımını açıkladı.

Sözcü, “15 Nisan 2020 tarihli görüşmenin sonuçları, Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının ortak açıklamasıyla duyuruldu. Müzakere çerçevesini belirleyen bu açıklama, kademeli çözüm seçeneği hakkında herhangi bir yorum veya mesaj içermemektedir.

Ermeni tarafları için, hiçbir sınırlama olmadan Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkının yerine getirilmesini öngörmeyen ve Artsakh halkının güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir çözüm seçeneği kabul edilemezdir.

Ermenistan için, henüz 2018 öncesinde önerilen ve Karabağ’da barış yoluyla kademeli çözüm öngören seçenekler kabul edilemezdir. Üstelik, 2018 yılından beri Ermenistan, kademeli çözüm ile ilgili müzakereler sürdürmüyor.

Ermenistan’ın, dengeli, karşılıklı taviz ve eşdeğer taahhütler kapsmaında Dağlık Karabağ çatışmasının adil ve kalıcı çözümünü mümkün kılacak yaklaşımlar konusunda net görüşü var” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI