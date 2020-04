CKD’dan Ermeni Soykırımı iddialarına tepki

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Oygür, “Ermeni Soykırımı, büyük bir emperyalist yalandır. Hiç bir gücün, Aziz Türk Milleti’ne, ‘soykırımcı iftirası’ atamayacağını da tüm dünya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nde Perinçek Davası’nda anlamıştır” diye konuştu

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür; “1915 Ermeni Tehciri” dönemine ilişkin, her yıl gündeme getirilen 24 Nisan sözde “Soykırım Anma Günü” ilanı çabalarına ilişkin, “Ermeni Soykırımı, büyük bir emperyalist yalandır. Hiç bir gücün, Aziz Türk Milleti’ne, ‘soykırımcı iftirası’ atamayacağını da tüm dünya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nde Perinçek Davası’nda anlamıştır; anlamamış gözükenlerin de sözü tükenmiştir” dedi. Prof. Dr. Tülin Oygür, dün (23 Nisan 2020) yaptığı yazılı açıklamada, AİHM’de görülen Perinçek Davası’nda çıkan kararın, soykırım yalanını da bu yalanı kullananları da “tarihin çöplüğüne attığını” belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bize düşen görev, içimizdeki emperyalizm piyonlarının, gerçekleri eğip bükerek tersine çevirmeye çalışmalarını ve ardında yatan maksatlara ilişkin bütün eylem ve söylemlerini, en açık şekilde ve anında mahkûm etmektir.”

24 Nisan tarihinin, her yıl, Ermeni Diasporası ve emperyalist Batı devletleri tarafından önümüze konulmaya çalışıldığını belirten Oygür, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ne zaman birlik beraberlik içinde olsa; ne zaman Batı’nın menfaatlerine aykırı milli kararlar alsa, bu mesele ortaya sürülmektedir. Batı emperyalizmi, bu konuyu, aklı sıra Türkiye’yi terbiye etmek için kullanmak istemektedir. Oysa dünya hukuk literatürüne giren ve Avrupa’nın pek çok hukuk fakültesinde artık ders olarak okutulan AİHM Kararı’nda da açıkça belirtildiği gibi, cumhurbaşkanları, parlamentolar ve hükümetler, soykırımla ilgili kararlar alamaz. ‘Soykırım’ hükmü, ancak olayın olduğu yerdeki, yerel mahkemeler veya uluslararası yetkili mahkemeler tarafından verilebilir. Emperyalizmin elinde tuttuğu bu sopa, böylelikle paramparça olmuştur;

Ayrıca Fransa Meclisi, Danimarka Meclisi ve Fransa Anayasa Konseyi kararları da bu konuda, meclislerin “yetkisiz” olduklarını açıkça ortaya koymuştur. Bunlara rağmen, hala bazı ülkelerin meclislerinde, sözde Ermeni soykırımını tanıma yönünde kararlar alınması, o meclisler adına sadece ‘trajikomik’ bir eylemden ibarettir.”

Bilimsel tarihsel kaynaklar yalan söylemiyor

Diğer yandan açıklamasında, 1915 Tehcir’ine gelinen süreci de anlatan Oygür, emperyalist kışkırtmalar ile Ermenilerin Osmanlıyı arkadan vurarak, o dönemde savaştığı Çarlık Rusyası’nın ordusuna binlerce asker kaçırdığı ve geçtikleri yollarda, Anadolu’nun her yerinde yüz binlerce Türk köylüsünün katlettiklerinin kayıtlarının, halen bugün dahi tarihsel kaynaklarda izlerinin ortaya çıktığını kaydetti.

Ermenilerin 21- 23 Nisan 1915’te, Van’da yaşayan halkın, neredeyse tamamını katlettiklerini hatırlatan Oygür, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tarihçilerimiz, Osmanlı arşivlerine göre, yalnızca burada katledilen halkın sayısının 217 bin 132 kişi olduğunu belirtiyor. Osmanlı Hükümeti ancak bundan sonra, 24 Nisan 1915’te, kışkırtıcı eylemlerinde suçları sabit olan 245 kişiyi İstanbul’da tutuklamış ve ayaklanmaları ve cephe gerisindeki olayları önlemek amacıyla, 27 Mayıs 1915 günü, “Tehcir (Zorunlu Göç) İskân Kararnamesi” çıkarmıştır. Zorunlu Göç sürecinde de askeri ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle, Ermenilerin verdikleri can kaybının 200 bin olduğu kayıtlara geçmiştir. Ancak tüm bu emperyalist plan süresince, Türklerin can kaybının bundan kat be kat daha fazla olduğu, bilimsel tarih kaynaklarında apaçık durmaktadır.”

Kaynak: CKD’dan Ermeni Soykırımı iddialarına tepki