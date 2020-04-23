Bu millet soykırım yaptı ise Ara Güler, ağaç kavuğundan mı çıktı?

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Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Ermeni soykırımı iddialarına Ara Güler ve Agop Dilaçar gibi isimlerle cevap verdi.

Emin Pazarcı, Türklerin Ermenilere yönelik soykırım yaptıkları iddialarına öyle bir cevap verdi ki…

Pazarcı, eğer soykırım yapıldı ise Ara Güler ve Agop Dilaçar gibi isimlerin nasıl önemli yerlere geldiklerini sordu.

“Eğer Ermeni Soykırımı yaptıysa bu millet… Ara Güler (Fotoğrafçı), Agop Dilaçar (TDK Başkanı), Nubar Terziyan (Artist), Garo Mafyan ve Onno Tunç (sanatçı) ve daha yüzlercesi ağaç kovuğundan mı çıkıp, o makamlara gelebildiler? Yalan tabi. Ama sürekli tekrarlanırsa etkili oluyor!”

https://www.gazeteciler.com/haber/bu-millet-soykirim-yapti-ise-ara-guler-agac-kavugundan-mi-cikti/404695