Almanya’nın Ağrı Dağı ayıbı

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına ülkelere yönelik seyahat uyarıları yaptığı aplikasyonda (App) Ermenistan için Ağrı Dağı fotoğrafı kullanıyor. Türkiye için Sultanahmet Camisi’ni seçen Almanya, yeni kullanıma açtığı Güvenle Seyahat (Sicher Reisen) App’inde Ağrı Dağı’nın Ermenistan tarafından çekilmiş fotoğrafına yer verdi. Ermenistan’da Ağrı Dağı ülkenin neredeyse simgesi gibi görülüyor.

Mustafa AKBABA / NÜRNBERG

https://www.sabah.com.tr/avrupa/2020/04/23/almanyanin-agri-dagi-ayibi