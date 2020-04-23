Adam Schiff: “Trump’ın, bu yıl Ermeni Soykırımı’nı tanıyacağını ümit ediyoruz”

“Amerikan’nın Sesi”ne konuşan ABD Kongre üyesi, Kongre’ye sunulan Ermeni Soykırımı kararını hazırlayanlardan biri olan Adam Schiff, geçen aylarda Kongre’deki iki partinin Ermeni Soykırımı’nı tanıdığını ve ABD Devlet Başkanı’nın da, Kongre’deki bu ciddi desteği dikkate alarak Ermeni Soykırımı’nı tanıyacağını ümit ettikklerini dile getirdi.

Kongre’nin tanımasından sonra beklenebilecek adımlar konusuna da değinen Schiff, Kongre’nin, her oturum döneminde Ermeni Soykırımı’nı tanıyacağını ve ileride artık tazminat ve adalet konularına değinilmesinin mümkün olacağını da ümit ettiğini açıkladı.

Kongre üyesi, “Ben bu yıl ABD Devlet Başkanı’nı, Kongre’nin demokrat ve cumhuriyetçi üyelerinin örneğiyle Ermeni Soykırımı’nı tanımaya ve Türkiye’nin taleplerini dikkate almamaya çağırırdım. Devlet Başkanı’nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkileri veya Türkiye’deki iş çıkarları nedeniyle Ermeni Soykırmı’nı tanımayacağı konusunda endişelerimiz var tabi ki, ancak böylesi bir adım, hiç de ABD’nin yararına olmayacak” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI