24 Nisan’da kaybettiklerimiz anılıyor: Bazı acılar zamanla unutulmaz

1915 Ermeni Soykırımı’nın yıl dönümünde 24 Nisan Anma Platformu hayatını kaybedenleri anmak için dijital ortamda bir araya geliyor.

Yıllardır ırkçılıkla, etnik ayrımcılıkla, milliyetçilikle, nefret suçlarıyla, homofobiyle, islamofobiyle ve antisemitizmle mücadele eden 24 Nisan Anma Platformu aktivistleri 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nın yıl dönümünde dijital eyleme çağırıyor.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla dijital ortamda bir araya gelecek aktivistler yaptıkları çağrıda 1915 unutulabilecek bir acı değil. Unutulduğu sanıldığı her seferinde, inkarcılığın yarattığı baskı, sefalet ve yalancılık daha da görünür olmayı başarıyor” dedi.

‘Yüzleşmek özgürleştirir’

“Yüzleşme, Türkiye’de yaşayan tüm sıradan insanları özgürleştirecektir” diyen 24 Nisan Anma Platformu tarafından düzenlenen etkinlik saat 19.00’da Anma töreni ile başlayacak. 19.15’de Deniz Türkali basın açıklamasını okuyacak.

Etkinlik, 19.30’da “1915 unutulabilecek bir acı değil!” isimli panel ile devam edecek. Panelin konuşmacıları ise Berrin Sönmez, Rober Koptaş, Taner Akçam ve Şenol Karakaş.

Facebook’tan canlı olarak yayınlanacak etkinliği buradan takip edebilir, etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için ise burayı ziyaret edebilirsiniz.

https://yesilgazete.org/blog/2020/04/23/24-nisanda-kaybettiklerimiz-aniliyor-bazi-acilar-zamanla-unutulmaz/