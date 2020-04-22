 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Nazilli’de Ermeni mezarları bulundu

2020-04-22

Nazilli ilçesinde Eski Polis Okulu arazisinde yapımına devam edilen Millet Bahçesi inşaatında 17. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Ermeni mezar kapakları bulundu.

MEHMET ALİ CİNTOSUN-Alınan bilgiye göre, Eski Polis Okulu arazisinde Millet Bahçesi inşaatı için başlatılan temel kazıları sırasında iki mezar kapağına rastlandı.

Görevliler mezar kapaklarını fark edip, yetkililere haber verdi . Olay yerine gelen Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri ve Nazilli Belediyesi ekipleri bulunan mezar kapakları üzerinde incelemelerde bulundu.

5bedac74-9202-4636-a8df-03202ffcb655.jpg
9e557a24-894d-4048-bdf2-483693719596.jpg

Yetkililer, mezarların 17.yüzyılda Nazilli’de yaşayan iki Ermeni’ye ait olduğu yönünde görüş belirtti.

1ee24032-3b9b-4e3f-aec2-033d63f7ffaf.jpg
9d674726-8e36-4123-b7ee-d4928d2e74f2.jpg

Üstünde Ermenice yazılar bulunan eserler, vinç yardımıyla taşınarak Sümer Parka götürüldü. 

8818bf7f-6c37-489e-97e1-0fb97882fb22.jpg
b462665d-5325-41d9-be84-456194897f2a.jpg

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbahri Yıldız ve müdür yardımcısı Erkan Dede de bölgeye gelerek mezar kapaklarını inceledi.

c2816436-a001-445c-8683-f602d28aceab.jpg
d9598222-dff6-4a36-9186-5cf8c07de598.jpg
e85e740c-2b12-46ef-97da-5c64de4a52a0.jpg
f2748631-c4fe-4f6a-92eb-6194fcc9e91f.jpg

http://www.nazillihavadis.com/nazillide-ermeni-mezarlari-bulundu-97549h.htm

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın