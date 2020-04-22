Nazilli’de Ermeni mezarları bulundu

Nazilli ilçesinde Eski Polis Okulu arazisinde yapımına devam edilen Millet Bahçesi inşaatında 17. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Ermeni mezar kapakları bulundu.

MEHMET ALİ CİNTOSUN-Alınan bilgiye göre, Eski Polis Okulu arazisinde Millet Bahçesi inşaatı için başlatılan temel kazıları sırasında iki mezar kapağına rastlandı.

Görevliler mezar kapaklarını fark edip, yetkililere haber verdi . Olay yerine gelen Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri ve Nazilli Belediyesi ekipleri bulunan mezar kapakları üzerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, mezarların 17.yüzyılda Nazilli’de yaşayan iki Ermeni’ye ait olduğu yönünde görüş belirtti.

Üstünde Ermenice yazılar bulunan eserler, vinç yardımıyla taşınarak Sümer Parka götürüldü.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbahri Yıldız ve müdür yardımcısı Erkan Dede de bölgeye gelerek mezar kapaklarını inceledi.

http://www.nazillihavadis.com/nazillide-ermeni-mezarlari-bulundu-97549h.htm