Koronavirüs salgını nedeniyle Ermeni Soykırımı’nın anma etkinliklerinin programında değişiklikler yapıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Koronavirüs salgını nedeniyle Ermeni Soykırımı’nın anma etkinliklerinin programında değişiklikler yapıldı.

Ermenistan Başbakanlığı Admnistrasyonu Başkanı Eduard Aghajanyan’ın brifing esnasında bildirdiğine göre, her sene 23 Nisan’da yapılan geleneksel meşale yürüyüşü sağlık güvenliği nedeniyle düzenlenmeyecek.

23 Nisan saat 21:00’da 1915 Ermeni Soykırımı’nın 105. Yılı, sokak ışıklarının kapatılması ve kilise çanlarının çalınması ile anılacak. 24 Nisan saat 08:00’dan itibaren Ermenistan vatandaşları 1915 telefon numarasına ve yurt dışında bulunanlar ise 0037433191500 numarasına mesaj gönderebilirler. Mesajı gönderenlerin isimleri Soykırım Anıtı sütunlarında gösterilecektir.

24 Nisan saat 10:00’da devlet erkanı, Tsitsernakaberd’i ziyaret ederek Ermeni Soykırımı Anıtına masum kurbanlarının hatırasında çelenk koyacak.

Ermenistan Kamu Radyosu