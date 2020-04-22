Karabağ Cumhurbaşkanı: Bakü tarafından şiddet yada tehdit olursa orantısız karşılık vermeye hazırız

Artsakh (Karabağ) yeni Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan 20 ve 21 Nisan AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının katılımıyla Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının telekonferans görüşmesine değinen açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan tarafından herhangi bir şiddet kullanma girişimi, yada şiddet kullanma tehdidi uygulanırsa orantısız karşılık vermeye ve askeri operasyonları Karabağ dışında Azerbaycan sınırları içinde devam etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Çözüm sürecine Karabağ tarafının yer almadığı süreçte herhangi somut bir sonuç beklemenin anlamsız olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan bir kez daha barış yoluyla meselenin çözümüne yana olduklarını belirtti ve Artsakh iktidarının çözüm sürecinin bütün aşamalarına katılması gerektiğini belirtti.

Arayik Harutyunyan Karabağ halkının güvenliği konusunda herhangi bir pazarlamanın söz konusu olamayacağını ve Karabağ halkının güvenliğinin asla tehlikeye atılmayacağını vurguladı.

Artsakh halkının kendi kaderini tayin etme hakkını tanınmadan herhangi bir çözüm Karabağ Cumhurbaşkanına göre taraflar arasında müzakere konusu olamaz.

ERMENİ HABER AJANSI