İLK ETAP RESTORASYON BİTİYOR

Vali Hulusi Şahin, Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan 5. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Mor Kuryakos Manastırının turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

1. ETAP TAMAMLANIYOR

Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyündeki Mor Kuryakos Manastırı turizme kazandırılıyor. Vali Hulusi Şahin, birinci etabı tamamlanmak üzere olan manastırda incelemelerde bulundu. Vali Şahin’e, Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı eşlik etti. Mor Kuryakos Manastırı 1. etap restorasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi veren yetkililer, manastırın giriş kapısı, güney cephenin tamamı, mezar odası ve mezar odasının doğu cephesi ve ikinci katta bulunan tüm odaların restore edildiğini, yapılan çalışmalar sonucunda yıkılmadan kurtarılan tarihi manastırın tüm ihtişamı ile koruma altına alındığı ifade etti. Manastırın kalan kısımları için restorasyon çalışmalarının başlatılması için yetkililere talimat veren Şahin, 2. etap kapsamında; çevre duvarı, kilise mekanı ve orta avlunun restore edileceğini ifade etti.

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