Gürcistan başkentindeki en yüksek kule Ermenistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Ermenistan’a yönelik Gürcistan’ın dayanışmasının ifadesi olarak başkent Tiflis’in sembollerinden Tiflis Kulesi Ermeni bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Mtatsminda tepesinde bulunan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Kulesi, Ermenistan’ın Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadelede Gürcistan’ın desteğini göstermek amacıyla Ermenistan’ın üç renkli bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Bununla ilgili Yerevan Belediyesi Basın Sözcüsü Hakob Karapetyan resmi Facebook sayfasından paylaşımda bulundu ve Tiflis Belediye Başkanı Yardımcısı Sofio Khuntsaria’nın Facebook sayfasında bunu duyurduğunu ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI