Ermenistan’da Koronavirüs Sebebiyle Soykırım Anması Olmayacak

Ermenistan hükümeti, koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl 105. yıldönümü olan soykırım için törenleri iptal etti.

Ermenistan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1915 yılındaki olayları anmak için her sene 23 Nisan’da yapılan tören düzenlemeyecek.

Açıklamayı yapan hükümet sözcüsü Eduard Agajanyan, başkent Erivan’da her yıl düzenlenen meşale yürüyüşünün “halkın çıkarları, güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak” iptal edildiğini duyurdu.

Sokak lambaları karartılacak

1915 yılında yaşanan soykırımın 105. yıldönümü, sokak lambalarının karartılması ve kilise çanlarının çalınması ile anılacak. Cuma günü Başbakan Nikol Paşinyan ve Ermeni Kilisesinin ruhani lideri II Karekin, Erivan’daki soykırım anıtına çelenk koyacak.

Salgın sebebiyle OHALilan eden ülkede 1.401 koronavirüs vakası görüldü. Ülkede 22 kişi koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye’de online anma

24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı anması bu yıl Türkiye’de de kononavirüs nedeniyle online gerçekleştirilecek.

Türkiye’de anmaları düzenleyen ‘DurDe’ Platformu gelişmeye dair bir duyuru yayınladı. Buna göre anma, plaftformun facebook adresinden 24 Nisan günü canlı yayınlanacak.

Program şöyle:

Tarih: 24 Nisan 2020

19.00 Anma

19.15 Basın açıklaması: Deniz Türkali

19.30 Panel

Berrin Sönme zOhannes Kılıçdağ ıRober Koptaş Taner Akçam Şenol Karakaş

(PT)

bianet