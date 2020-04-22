Ermeni Soykırımı’nın 105’inci yıldönümü, sokak lambalarının karartılması ve kilise çanlarının çalınması ile anılacak

Ermenistan, koronavirüs salgını nedeniyle Ermeni Soykırımı’nı anmak için her sene 23 Nisan’da yapılan tören düzenlemeyecek. Ermenistan Başbakanlık İdaresi Başkanı Eduard Agajanyan, Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da her yıl düzenlenen meşale yürüyüşünün halkın çıkarları, güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak iptal edildiğini duyurdu.

1915 yılında Ermeni Soykırımı’nın 105’inci yıldönümü, sokak lambalarının karartılması ve kilise çanlarının çalınması ile anılacak. Cuma günü Başbakan Nikol Paşinyan ve Ermeni Kilisesinin ruhani lideri II Garegin, Yerevan’daki Soykırım Anıtına çelenk koyacak.

Hatırlanacağı üzere, 20. yüzyılın ilk Soykırımı olarak bilinen Ermeni Soykırımı’na, Osmanlı İmparatorluğun’da yaşayan 1.5 milyon Ermeni kurban gitti. Hayatta kalmayı başarabilen yüzbinlerce mağdur da dünyanın hemen hemen tüm ülkelerine dağılmaya mecbur kaldı. Ermeni Soykırımı ile eşzamanlı olarak, 1913 – 1923 döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Rum ve Süryani halkları da aynı şekilde soykırımcı faaliyetlere tabi tutuldu.

2020 yılı itibarı ile dünyada aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Rusya ve Brezilya’nın da olduğu 32 ülkenin hükümet ve parlamentoları Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

ERMENİ HABER AJANSI