DUYURU

Cemaatimizin malumu olduğu üzere 24 Nisan tarihi Patrikliğimiz Kilise Takvimi’nde imanları için «I. Dünya Savaşı’nda hayatlarını kaybeden Aziz Şehitler»i anma günüdür.

Ülkemiz’de, bu bağlamda İstanbul’da ilan edilmiş bulunan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu anma günü vesilesiyle önceden kaydedilmiş olan S. Badarak (Kutsal Sunu Ayini) 24 Nisan 2020, Cuma, saat 10.30’da Patriklğimiz’in Facebook sayfası üzerinden bant yayını olarak gerçekleştirilecektir. S. Badarak sonunda «Azizlerin Şefaati Ayini» gerçekleştirilecek olup saat 12.30’da ise Patrik Hazretleri’nin «Anma Günü» mesajı canlı olarak yayınlanacaktır.

Cemaatimize duyurulur.

Patriklik Sekreteryası

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/?__tn__=kCH-R&eid=ARCrYeA5gt4A6VCzAS16T-XIXClLwoylwHMxx6BkTZ5GZI61mJztLqA8FzCk2tL_vbOL9-NsIpO02IqV&hc_ref=ARTVFS-CBpM4zL–7ln2XlJCv3Vf8Bongiysd43ASkEXiaHBy8cu-IYtPqj8lJQlX1o&fref=nf