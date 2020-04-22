Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Dağlık Karabağ’ı görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan’ın açıklamasına göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan bu akşam yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD’li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ sorununu görüştü. Taraflar yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bölge üzerindeki etkisini ve bölgedeki son gelişmeleri müzakere etti.

Küresel sağlık krizinin yaşandığı bir dönemde ateşkese uymanın ve provokasyonlardan kaçınmanın önemine değinilen görüşmede taraftar, temasları sürdürmek ve müzakereleri mümkün olan en kısa sürede devam ettirmek konusunda uzlaştı.

Hukuken Azerbaycan’ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan’ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

https://tr.sputniknews.com/asya/202004221041881474–azerbaycan-ve-ermenistan-disisleri-bakanlari-daglik-karabagi-gorustu/