24 Nisan’da Hükümet Ermeni Soykırımı Anıtı Sonsuz Ateşine 105 bin çiçek koyacak – Ermenistan Kamu Radyosu

24 Nisan’da, hepimiz adına hükümet, Tsitsernakaberd Anıtı’nın Sonsuz Ateşine 105 bin çiçek koyacak. Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan bunu Facebook sayfasında yazdı.

Avinyan özellikle şunları kaydetti: “24 Nisan’da Ermeni halkı ve tüm ilerici insanlık, Ermeni Soykırımı’nın 105. Yıldönümünü anacak. Onlarca yıldır Ermenistan, Artsakh, Diaspora ve yabancı konuklar, binlerce kişi o gün Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret ediyor. Hepimiz için etkinlik hatırlama, talep ve yeniden doğuşun anlamı ve önemine sahiptir.

2020 Nisan ayının bu günlerinde, hep dünya koronavirüs pandemi ile mücadele ediyor. Halkımızın güvenliğini sağlamak için uygulanan sağlık kısıtlamaları, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına haraç ödemek için yeni bir yol bulmaya zorluyor.

Bu yıl evde kalıyoruz ve Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etmiyoruz, ancak sembolik varlığımızı sağlamak için aşağıdaki adımlar atılacak:

23 Nisan saat 21:00’da 1915 Ermeni Soykırımı’nın 105. Yılı, sokak ışıklarının kapatılması ve kilise çanlarının çalınması ile anılacak. Aynı zamanda bütün dairelerin pencereleri önünde mum yakmaya veya cep telefonlarının ışıklarını açmaya çağrılıyor. 24 Nisan saat 08:00’dan itibaren Ermenistan vatandaşları 1915 telefon numarasına ve yurt dışında bulunanlar ise 0037433191500 numarasına mesaj gönderebilirler. Mesajı gönderenlerin isimleri Soykırım Anıtı sütunlarında gösterilecektir.

24 Nisan saat 10:00’da devlet erkanı, Tsitsernakaberd’i ziyaret ederek Ermeni Soykırımı Anıtına masum kurbanlarının hatırasında 105 bin çiçek koyacak.”

Ermenistan Kamu Radyosu