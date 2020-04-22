2013’te Suriye’de kaçırılan din adamları için soru önergesi

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 2013’te Suriye’de kaçırılan ve kendilerinden hala haber alınamayan iki Hıristiyan din adamı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Tuma Çelik’in soru önergesi şöyle: “Suriye’de 22 Nisan 2013’te kaçırılan din adamları Antakya Rum Ortodoks Kilisesi İskenderun- Halep Metropoliti Pavlus Yazıcı ile Süryani Ortodoks Kilisesi Halep Metropoliti Yuhanna İbrahim’den halen haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, Metropolit İbrahim ve Metropolit Yazıcı, Halep’e doğru giderken sınırdan 20 km kadar uzakta silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ‘Sağ olduklarını biliyoruz, kurtarılmaları an meselesi’ açıklamasını yaptı. Açıklamanın ardından bölgedeki hakimiyete rağmen Türkiye hükümeti yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca Türkiye’de yakalanan, tutuklanan ve Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ebu Banat lakaplı Magomed Abdurahmanov’un ilk ifadesinde Suriye’de Hristiyan din adamlarını öldürüldüğünü söyledi. Dışişleri Bakanlığı da Abdurahmanov’un dava dosyasına kaçırılan metropolitlerle ilgili istihbarat bilgisi verdi. Abdurahmanov’un halen Türkiye’de tutuklu olduğu biliniyor. Bu bağlamda, -Bakanlığınız, kaçırılan iki metropolitle ilgili bilgi sahibi midir? -Bakanlığınız, kaçırılan metropolitlerle ilgili herhangi bir girişimde bulunmuş mudur? -Magomed Abdurahmanov’un dava dosyasyına metropolitlerle ilgili hangi bilgiyi paylaştınız? -Kaçırılan metropolitlerle ilgili herhangi bir girişiminiz olacak mı? -Suriye’deki Hristiyan toplumlarının durumuna dair bir bilginiz var mıdır? -Magomed Abdurahmanov’un yargılamak için Türkiye’den isteyen ülke olmuş mudur?”

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