YARDIM ÇALIŞMALARI

Cemaatimizin saygıdeğer üyelerinin de bildiği üzere, dünya çapında yayılmış olan COVID-19 virüs salgını yurdumuzu da etkisi altına almıştır. Salgın nedeniyle gelişen hayat şartları nedeniyle ülke çapında bir yardımlaşma kampanyasının gereği hâsıl olmuştur. Buna bağlı olarak yapılan yardımlaşma çağrısına cemaat olarak icabet ettik. Bu katılıma başta Patriklik Makamı olmak üzere, ruhanilerimiz ve cemaat kurumlarımız paydaş oldular.

Bu katılımın yanı sıra ihtiyaç sahibi cemaat üyelerimize de yardım etmeye. Patriklik Makamımızın himayesinde yapılan bu çalışmaya ruhanilerimiz, cemaat kurumlarımız, hayırseverlerimiz ve cemaatimizden gönüllüler maddi olanaklarıyla katıldılar.

Cemaatimizin ihtiyaç sahiplerine ve şehrimizde bulunan Ermenistan vatandaşı soydaşlarımıza gıda yardımı ulaştırma amaçlı bu cemaat içi yardım kampanyası vasıtasıyla 675’i cemaatimiz üyesi aileler, 1.110’u ise Ermenistan vatandaşları olmak üzere 1.785 kişiye gıda yardım paketleri ulaştırılmıştır.

Bu sosyal yardım hizmeti, gücünü Aziz Pavlus’un hatırlatmasından almaktadır: “ Eğer bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih’in bedenisiniz, ayrı ayrı da bu bedenin üyelerisiniz” (I. Korintliler; 12. 26-27).

İleriki günlerde bu yardımların artarak süreceği göz önünde bulundurularak cemaatimizin saygıdeğer üyelerine çağrıda bulunma gereği hasıl olmuştur. Buna göre cemaatimizin saygıdeğer üyeleri aşağıda verilmiş olan Patrikhane banka hesabı vasıtasıyla yardımlarını ulaştırabilirler.

Cemaatimiz evlatlarının bu yardım çağrısına maddi olanaklarının elverdiği ölçüde katılacaklarından eminiz.

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TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

TL HESABI IBAN

TR81 0006 4000 0011 0320 6373 86

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

USD HESABI IBAN

TR22 0006 4000 0021 0323 3693 81

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SAHAK II

Türkiye Ermenileri Patriği

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/posts/1505351429624735?__tn__=K-R