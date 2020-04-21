İsrail’de sirenler 6 milyon için çaldı

2. Dünya Savaşı’nda Nazilerin katlettiği 6 milyon Yahudi için saat 10.00’da İsrail’de sirenler çaldı. Hayat adeta durdu, otoyollarda giden arabalarından inen vatandaşlar iki dakika boyunca saygı duruşunda bulundu.

Bu sene salgın dolayısı ile resmi törenler iptal edildi.

Her sene Yad Vaşem Holokost Müzesinde yapılan ve liderlerin katıldığı çelenk koyma töreni de kimsenin katılmadığı şekilde yetkililer tarafından yapıldı.

Tüm okulların ve devlet dairelerinin kapalı olduğu ülkede herhangi bir tören ve faaliyet de organize edilmedi. Sirenlerin sustuğu dakikalarda sadece Mavi-Beyaz Lideri ve Knesset Başkanı Benny Gantz, Holokost konusunda bir konuşma yaptı.

http://www.salom.com.tr/haber-114353-Israilde_sirenler_6_milyon_icin_caldi_.html