Bugün 21 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Ermenistan’da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) 61 vakası daha tespit edildi. Böylece Ermenistan’da koronavirüse yakalanmış kişi sayısı 1401’e ulaştı.
Bugünkü veriler uyarınca Ermenistan’da koronavirüs bulamış 24 kişi yaşamını yitirdi. Şuan 768 kişi tedavi görüyor.
Ermenistan’da koronavirüse yakalanmış kişi sayısı toplam 1401 oldu – Ermenistan Kamu Radyosu
Bugün 21 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Ermenistan’da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) 61 vakası daha tespit edildi. Böylece Ermenistan’da koronavirüse yakalanmış kişi sayısı 1401’e ulaştı.
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