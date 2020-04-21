“Büyüyen Hafıza ve Umutvar Arşivi” erişime açıldı

HABER MERKEZİ – beraberce Derneği’nin hazırladığı “Büyüyen Hafıza ve Umutvar Arşivi” erişime açıldı. Arşiv ile Meksika’dan Almanya’ya, Ermenistan’dan Türkiye’ye dünyanın farklı yerlerindeki müze ve anıt gibi alanlara ulaşmak mümkün.

beraberce Derneği’nin “Büyüyen Hafıza ve Umutvar Arşivi” erişime açıldı.

Arşivde Türkiye ve dünyadaki hafıza ve vicdan mekânları hakkında çeşitli bilgilere erişmek mümkün.

Meksika’dan Almanya’ya, Ermenistan’dan Türkiye’ye dünyanın farklı yerlerindeki müzelere, anıtlara ve alanlara, hazırlanan dijital harita ile ulaşılabiliyor.

Arşiv, ziyaretçilerin görsel ve tanıklık eklemelerine de olanak sağlarken, dernek de herkesi arşive yeni içerik eklemeye davet ediyor.

“Büyüyen Hafıza ve Umutvar Arşivi”ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

https://gazetekarinca.com/2020/04/buyuyen-hafiza-ve-umutvar-arsivi-erisime-acildi/