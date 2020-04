AUSUWZ?UWRZ ZŞĞ?RZ Ö*ĞUMJNDKŞUZ KTSUWR BNDĞ> AUĞJUÖĞNWJ% ÜŞĞH$ I$ KUKNDL ;$ FĞE$ UZNDBŞUZR AŞI

{Sşğ ausuwz=r ustz uzeus rğ upg htı= t .uxzt ö+ğumjndkşuz uğbudr uhndğrz st<´Muğşdnğ mnv% Auwuiıuzjr =nwğ-şpçuwğzşğndz

?nğnzu cuağr ausuouğumr uwi +ğşğndz^ şğç ıumzndfğuw şpu, t zuşd sşğ ausuwz=uwrz mşuz=g^ usri sg uxu< zşğ=rz ö+ğumjndkşuz uğbud sg çujndu, tğ İuaum Ç$ Usşz$ Huığruğ= A+ğ ül.udnğndkşusç! Huığruğ= Auwğg mnv ndppu, tğ sşğ ausuwz=r öudumzşğndz şd ö+ğumjndkşuz ağudrğu, tğ% ausuwz=uwrz çnlnğ bğ<uzumzşğg!

Ub.uıuz=g ausumuğüşlnd zhuıumnf muösndu, t ünğ,uerğ suğsrz sg^ nğ mg ünğ,t Auwmumuz Fuüg)zşğnd Srndkşuz şğer=rz zşğ=şd^ fuwşlşlnf Huığruğ=umuz Uknxr usçnp<umuz anfuzudnğndkrdzg! Ünğ,uerğ uwi suğszr ünğ,ndztndkşuz şd ausuwz=r v=udnğ gzıuzr=zşğndz muıuğndu, +üzndkşuz^ zuşd =upu=ri st< uhğnp auwuiıuzjrzşğnd auğjşğnd suirz şğtm SUĞSUĞU-rz auğjuöğnwj ındud Huığruğ=uğuzr Erduzuhşı şd Mğ+zumuz Cnpnfr Uışzuhşı Üşğh$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz! Sşğ gzkşğjnpzşğndz mg zşğmuwujzşz= aşxuquwznf muıuğndu, uwe auğjuöğnwjr suzğusuizndkrdzzşğg! Uğeuğşd^ Kukndl Auwğ İndğçg iuhti huıui.uzşj sşğ auğjndszşğndz!

\ R#zvhti wuxu< mg ıuğndr ö+ğumjndkşuz ub.uıuz=g!

Kukndl Auwğ İndğçg wrbşjndj nğ Suğır mrindz^ şğç ausuouğumr ulr=g auiu, tğ Kndğ=ru^ Auwmumuz Fuüg)zşğnd Srndkrdzg^ r ülnd. ndzşzulnf Huığruğ=uğuzg^ auiıuışj ünğ,uerğ suğsrz sg% +cuzeumndkşuz ausumuğünp wuzqzu.ndsçg^ nğndz st< gzeüğmndşjuz İ$ Yğmrv Uöü$ Arduzeuznjr Anüuçuğqndkşuz Uışzuhşı Hşığni Brğrz+plnd^ Üuğumt+öşuz Iuz :zusumulndkşuz Uışzuhşı Irüğuz Mrdlstömrl^ *ğkuürdpr İ$ Uiındu,u,rz şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğetz Uğtı Mnğşuz^ Mtırmyubuwr İ$ Wnfauzzti şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşı Wuğndkrdz Buzlg &nğ iumuwz zşğmuwri arduze t nd mg euğsuzndr arduzeuznjrz st</^ Huığruğ=umuz Yn.uznğe Uğc$ I$ Üğrünğ U$ ?azw$ Iusuışuz şd uöüuwrz ünğ,rv :niğnf ?t+lteudrk+plnd! Fuğvumuz uwi suğsrzg arszndşjud nğhtiör aumumbxr ıum uxzt oüzucusg şd lnd,ndszşğ uxu<uğmt% ünğ,zumuz üşızr fğuw! Nğhti uxu<rz =uwl wuwıuğuğndşjuz uzndzzşğg uwz ndk mşeğnzumuz kupşğnd^ nğnzj sr<njud hrır muıuğndtğ +cuzeumndkşuz çub.ndsg! Gişs nğ uwe şmşpşjrzşğnd =uğındpuğndkrdzzşğg m’ub.uırz fşğnwrbşul wuzqzu.ndsçr anfuzrrz ıum şd şğmnd ousçnf mg ,uxuwşz!

\ *cuzeumndkrdzzşğnd çub.ndsg mg muıuğndr şğmnd ndppndkrdzzşğnf!

Auwğ İndğçg sşör huısşj nğ +cuzeumndkrdzzşğg mg muıuğndrz şğmnd ousçnf! Uxu<rzg% Rikuzhndlr ausuwz=uwrz muğr=udnğzşğndz +üzndkşuz auizşlnd ausuğ$ huğtzr uğmpşğg huığuiındşjuz kt_ şmşpşjrzşğnd up=uıu.zuszşğnd juzmşğndz^ kt znğ wuwızuçşğndu, muğr=udnğzşğnd ausuğ! Ndzrz= zuşd 65 ıuğşmuztz çuğqğ muğr=udnğzşğ^ nğnzj srbı auizşlnd muğşlrndkrdz vndztrz=^ çuwj arsu rğşzj bndğ< üızndnpzşğnd sr<znğendkşusç^ auiuz= zuşd uwe ıuğşjzşğndz!

Şğmğnğe ndppndkşusç +cuzeumndkşuz huğtzr uğmpşğ mg çuczşz= Rikuzhndluçzum auwuiıuzjrzşğndz! Uznz= ul uxuzj .ığumuzndkşuz uğquzuüğndu, şz şmşpşjrzşğnd =uğındpuğndkrdzzşğnd s+ı nd uz.ırğ^ uxuzj aubndr uxzşlnd kt stm gzıuzr=tz çnlnğ uzeuszşğnd uzndznf ersnds muıuğndu, t^ çnlnğz ul mg iıuzuz rğşzj +üzndkrdzg!

\ Srzvşd arsu =uzr# anür +üındşjud huğtzr uğmpşğtz!

Mğ+zumuz Cnpnfr Uışzuhşır .+i=şğnf^ Uhğrl usinduw ausuğ +cuzeumndkşuz uğmpşğg çuczndşjuz çnlnğ kupşğnd st<! Juğe 1785 uğmp çuczndşjud$ uimt 1100g% auwuiıuzjrzşğndz^ 675g% Hnliuauwşğnd! Auwuiıuzjrzşğnd froumg sıuanürv t^ =uzr nğ uznzj sş,usuizndkşuz ausuğ uznğnb rğufroum muw uwi +ğşğndz şd uznz= ul uzünğ, szuju, şz^ zrdkumuz uzqmndkrdzzşğ m’uhğrz şd uwe froumg u_l udşlr hrır ,uzğuzuw wuxu<rmuw +ğşğndz &Auwğ Kukndl uwi ktsuwr suirz uz<uı wuwıuğuğndkrdz sg gğud sşğ kşğkrz şd uwe muğşdnğ mnvg ağuıuğumu, şz= auğjuöğnwjr fşğ<udnğndkşuz/!

\ N#ğ kupşğnd sr<njud mg muıuğndr huğtzr çub.ndsg!

(tğürdpr^ Hu=gğürdpr^ Şbrlürdpr^ Üuıgürdpr^ İusukrnw^ Ündsuçndr^ İmrdıuğr nd *ğkuürdpr st< auiıuındşjuz +cuzeumndkşuz mşeğnzzşğ! Uwi şmşpşjrzşğnd =uğındpuğndkrdzzşğg mg ünğ,şz nğhti aupnğeumjndkşuz mşeğnz! Uğquzuüğndşjuz kupşğnd up=uızşğnd uzndzzşğg^ zuşd uzndzzşğg uwz uzqşğnd^ nğnz= uğquzuüğndu, vşz nğhti muğr=udnğ^ çuwj arsu +cuzeumndkşuz htı= ndzrz^ obendşjuz uzn= ıuğşjzşğg nd uznzj muğr=zşğz ul ersuüğudndşjuz!

Uhğrl usinduz huğtzr çub.ndsg muıuğndu, t^ çuwj ustz uzjznp +ğ znğ uzndzzşğ m’uğquzuüğndrz! Suwrirz znwzhti huğtzr çub.nds hrır muıuğndr muğr=udnğzşğndz! Gişs nğ nğşdt iındünds vmuıuğndşjud^ çnlnğ uznz= nğnz= ersşjrz şmşpşjrzşğndz^ uzhuwsuz iıujuz rğşzj çucrzg!

\ R#zv t Auwğ İndğçr mnvg!

Sşz= şdi nğhti ausuwz= zşğ=rz ausşğub.ndkşuz nd +cuzeumndkşuz muğr= ndzrz=! Auiıuındkrdzzşğ^ uöüuwrzzşğ rğşzj zhuiıg mg çşğşz uwi uğbudrz! Rs mnvg m’ndppşs ausuwz=r rdğu=uzvrdğ uzeusr^ nğ uwi bğ<uzg m’uzjgzt ızışiumuz udşlr uhuanf nd çuğşmşjrm froumr st<! End= ul qşğ upg .uxzşjt= uwi oubrz! Uiındu,uauonw nd suğeuirğumuz sş, ünğ, sg ışiu, m’gllu= uwi ecnduğrz +ğşğndz!

MUĞŞDNĞ MNV RİKUZHNDLUÇZUM AUWUİIUZJR

?NWĞ-ŞPÇUWĞZŞĞNDZ

Auwğ Kukndl şğtmnduw öğnwjr gzkuj=rz sşğ kşğkr sr<njud mnv ndppşj auwuiıuzjrzşğndz^ gişlnf aşışdşulg$-

{Rzvhti fşğz ul wrbşjndjr^ ausuwz=uwrz ö+ğumjndkşuz uğbudr ,rğtz zşği +cuzeumndkşuz qşx= şğmuğu, şz= zuşd Rikuzhndluçzum auwuiıuzjrzşğndz! Srzvşd arsu 1100 huğtzr uğmp çuczndu, t uznzj! Auwuiıuzjrzşğnd huğuüuz ıuğçşğ t nd uznzj uhuüuz uznğnb t uwi bğ<uzrz^ =uzr nğ wuxu<rmuw +ğşğndz udşlr lndğ< auğjşğ hrır ndzşzuz! Rs .+i=şği mğzuz .riı kndrl uznzj^ çuwj auwuiıuzjrzşğg udşlr lndğ< auğjşğ hrır ndzşzuz^ hrır vmuğşzuz rğşzj ındzşğnd fuğqg fouğşl^ uznz= nğnz= mg szuz rğşzj ub.uıu, ındzşğnd st<^ =rv sg udşlr uhuanf şz^ çuwj srdizşğnd ausuğ zrdkumuz .zerğzşğ ülnd. hrır çuğqğujzşz!

{Şi mg auduıus nğ çnlnğ uwz auwuiıuzjrzşğg^ nğnz= +kşduz mus muğşlrndkrdzzşğ ndzrz Auwiıuzr st<^ htı= t fşğueuxzuz^ nğnfaşışd mujndkrdzg u_l udşlr hrır ecnduğuzuw rğşzj ausuğ! Uwi +ğşğndz Kndğ=rnw hşındkrdzg şd Auwuiıuzr Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğndkrdzg çujuxrm muğşlrndkrdzzşğ iışp,u, şz auwuiıuzjrzşğnd ausuğ! Auwuiıuzjr rs şpçuwğ şd =nwğşğndz gişl m’ndöşs nğ sruwz huğtzr +üzndkşusç hrır vmuğşzuz rğşzj mşuz=g buğndzumşl^ zrdkumuz auğjşğg ülnd. hrır çuğqğujzşz nd sş, .zerğzşğ hrır iışp,şz uznzj ausuğ!

{S+ıudnğuhti şğmnd buçuk uxu<^ Auwuiıuzr rb.uzndkrdzzşğg uğı+zşjrz nğ fşğueuxzul yuyu=npzşğnd uxu<rz .ndsçg ousçuw şlltğ nd Auwuiıuz şğkuğ! Uwe .ndsçr st< trz uwz auwuiıuzjrzşğg^ nğnz= st<ışpg szujrz^ uzıtğ szujrz^ ersşjrz Huığruğ=uğuz! Çuğşçu.ıuçuğ musudnğzşğnd .ndsç sg ünğ,r l,ndşjud auwuiıuzjr ünğ,uğuğ Ündğütz Sndbşpşuzr ül.udnğndkşusç! Huığruğ=uğuzz ul u<umjndkrdz jnwj ındud uwi ub.uıuz=rz şd 73 anür fşğueuğqud!

{Arsu imiu, t fşğueuğqr şğmğnğe yndlg nd mg wuzqzuğuğşz= nğ muğr=udnğzşğ uzhuwsuz fşğueuxzuz! Sr<nj sg şı= uwi ul hrır vglluw^ suğerm udşlr zşp froumr hrır suızndrz! Auwuiıuzjrzşğg htı= t ürıumjrz nğ n_v Kndğ=ru^ nv ul auw ausuwz=g muğşlrndkrdz ndzr zrdkumuz sr<njzşğ uhuanfşlnd auwuiıuzjrzşğndz! Aşışduçuğ auwuiıuzjrzşğ öünwb htı= t glluz nd şkt muğşlrndkrdz ndzrz fşğueuxzuz^ =uzr nğ ıuüzuhg udşlr hrır iuiımuzuw zrdkumuz uxndsnf!

{Auwuiıuzr st< buı çuz yn.ndu, t^ znğ rb.uzndkrdzzşğ muz! Mğzuz fşğueuxzul nd anz ünzt auğuöuızşğnd^ sşğqudnğzşğnd aşı sruirz gllul! Auwuiıuzr Rb.uzndkrdzzşğg aşıusndı şz uwi ünğ,rz^ uwe şğmğr Uğıu=rz Ünğ,nj Zu.uğuğndkrdzg ustz ışium erdğndkrdz m’gz,uwt fşğueuğqg uhuanfşlnd ü,nf^ aşışduçuğ Auwuiıuzjrzşğg htı= t +üındrz uimt nd htı= t fşğueuxzuz!

{Wuxu<rmuw buçuk şğmğnğe .ndsçg hrır sşmzr! Knp vndbujzşz rğşzj ersndszşğg^ muh auiıuışz Huığruğ=uğuzr aşı^ rz,r aşı^ Hğ$ Üuürm Sndbşpşuzr aşı nd rğşzj uzndzzşğg uğquzuüğşl ıuz! Kndğ=rnw rb.uzndkrdzzşğg^ aumuxum nğ erduzuürıumuz wuğuçşğndkrdzzşğ ünwndkrdz vndzrz^ çujuxrm uğı+zndkrdzzşğ mndıuw uwe auwuiıuzjrzşğndz^ Huığruğ=uğuzg rğ u<umjndkrdzg jnwj mndıuw^ ndğşsz mğzuz +üaındrl uwi muğşlrndkrdzzşğtz nd fşğueuxzul! U_wi t auwuiıuzjrzşğndz rs mnvz nd şpçuwğumuz wnğenğg´!

http://www.normarmara.com