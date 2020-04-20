Rusya’da sessiz Paskalya

Rusya’da Ortodoks Hıristiyanlar Hz.İsa’nın yeniden dirilişini simgeleyen Paskalya’yı, bu yıl koroanvirüs salgını yüzünden evleride karşılamak zorunda kaldı. Patrik Kirill’in Moskova’daki Kurtarıcı İsa Kilisesi’nde düzenlediği Paskalya ayini TV’den canlı olarak yayınlandı. Moskova’daki sokağa çıkma yasağı nedeniyle cemaatin alınmadığı ayin sırasında Patrik Kirill, halktan evlerinde oturarak dua etmelerini istedi.

Ancak genel olarak kiliselerin kapalı olmasına rağmen, Rusya’nın pek çok şehrinde kiliselere Paskalya ayinine gidenler olduğu görüldü. Samara’dan St. Petersburg’a kadar “cemaatli Paskalya ayini” görüntüleri medyaya yansıdı. Bazı kiliselerin polis kordonuna alındığı, bazılarının girişinde maske dağıtıldığı, bazılarında cemaatin “sosyal mesafe” kuralına uyarak ayin yaptıkları görüldü. Bu arada sokağa çıkanlara para cezası gündemdeyken, polisin kiliselere gidenleri uyarmakla yetindiği belirtildi.

Rusya genelinde 85 bölgeden 43’ünde Paskalya’da kiliselerin açık olduğu bildirildi.

Uzmanlar genel olarak Paskalya döneminin koronavirüs salgınının tetiklenmesine neden olacaı korkusunu dile getirmişti.

Başkan Putin ise Moskova yakınlarındaki Novo Ogeryevo rezidansında Paskalya için mum dikip dua etti, kiliseye gitmedi.

Bu arada koronavirüs salgını da her yıl tekrarlanan bir geleneği engellemedi ve Kudüs’ten özel uçakla “kutsal Paskalya ateşi” Moskova’ya getirilerek Patrik Kirill’e teslim edildi.

Paskalya’nın hikayesi

Tüm Hristiyanlar tarafından kutlanan en önemli ve en eski bayramlardan biri olan Paskalya’da Hz. İsa’nın yeniden dirilişi (Paskalya Bayramı) kutlanmaktadır.

Katolik ve Ortodoks kiliselerinde tıpkı Noel Bayramı gibi farklı dönemlerde kutlansa da Paskalya, yaklaşık olarak mart ile nisan sonuna kadar olan dönemdir. Paskalya Bayramı için modern dünyada belirli bir tarih belirlenmeye çalışıldı. Nisan ayının ikinci pazar günü üzerinde durulsa da uygulamaya geçilmedi. Dünya kiliselerinin çoğunda pazar günü kutlanan Paskalya Günü, Kıyam Yortusu ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

Yahudilerin 500 yılı aşkın bir süre Mısır egemenliğinde köle olarak yaşamasından sonra Hz. Musa önderliğinde bu ülkeden çıkmasını temsil eden Pesah Günü (Fısıh Bayramı) vardır. Hristiyanlar, Hz. İsa’nın Fısıh Bayramı’nın hemen öncesinde çarmıhta can verdiğine ve bittikten sonra da dirildiğine inanırlar. Bu hafta Hristiyanlar tarafından ‘Kutsal Hafta’ olarak adlandırılmış olup Paskalya ve Fısıh Bayramı peşpeşe gelir.

Yahudiler ise Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği günü Pesah yani ‘Hamursuz Bayramı’ adıyla baharın ilk dolunayından sonraki 14’üncü günde kutlamaktadır.

Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

İngilizce’de Easter olarak bilinen Paskalya diğer Batılı dillerde de Eastre, Ostern ya da Pasen, Paskar gibi isimlerle anılır. Türkçe’ye Rumca Pashalia sözcüğünden türeyerek girmiştir. Kelime anlamı ‘geçiş, geçmek’ demektir.

Hz. İsa’nın milattan sonra (M.S.) 29–33 yılları arasında çarmıha gerildiği belirtilse de Paskalya bayramına dair en eski kayıtlar 2. yüzyıla aittir. Bununla birlikte Hz. İsa’nın dirilişinin anılması muhtemelen daha eski tarihlere dayanıyor.

Paskalya döneminin kutlanışı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Kilisede yapılan ayinler dışında en yaygın kutlama şekli Hristiyanlığa inananların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve farklı renklere boyanan ve haşlanan Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır, mumlar yakılır ve dualar okunur.

Büyük perhiz (oruç) nedir?

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz veya Lent) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü’nde (Diriliş Günü) sona erer. Hristiyanlar bu ‘Lent’ döneminde 40 gün boyunca hayvansal gıda tüketmezler.

II. yüzyılda yazılan Didakte kitabına göre Hz. İsa inananlarına çarşamba ve cuma günü oruç tutmalarını buyurmuştur. II. yüzyıldaki kiliselerin bu orucu Diriliş Bayramı’ndan önce (Paskalya) tuttukları bilinmektedir.

Paskalya gecesinde ayin düzenleme ve vaftiz törenleri yapmak hem Katolik hem de Ortodoks kiliselerince uygulanır. Rum ve Rus Ortodoks kiliselerinde kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alaya katılanlar kiliseden çıkarken hiç ışık yakmaz ancak Hz. İsa’nın dirilişini simgelemek için dönüşte yüzlerce mum yakılır.

http://www.turkrus.com/1098669-rusya’da-sessiz-paskalya-xh.aspx