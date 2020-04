{Lnwi Stıru´r bznğard USŞZ$ İ$ HUIĞRUĞ? AUWĞG BUÇUK ŞĞŞMNW UXJUZJ AUĞKUMR FĞUW :*İŞJUD CNPNFNDĞERZ

Buçuk ürbşğ^ {Lnwi Stıru´r huıui.uzuındzşğtz Buazndğ Üuöuzog uxjuzj auğkumr fğuw öğnwj sg ndzşjud Usşz$ İ$ Huığruğ= A+ğ şd uwi öğnwjg {ndppumr iyxndsnf´ aupnğeşj Rzikumğusr auğkumr fğuw! Ausuouğumr^ ausuwz=r froumr^ Huığruğ=uğuzr şd Auwmumuz fuüg)zşğnd mnpst {Sşz= sşör mg çudşz=´ uğbudr^ oüzucustz +ündı =upşlnd^ ausuwz=r uhuüuwr şd uwl zrdkşğnd suirz auğjndszşğ ndppndşjuz İğçuöuz A+ğ^ nğnd .+i=g^ usyny qşdnf mg zşğmuwujzşz= sşğ gzkşğjnpzşğndz$-

\ R#zv ,ğuürğzşğ mg sbumndrz uwi +ğşğndz!

Gzığndkşztz şı= auörd imiu, trz= ,ğuürğzşğ sbumşl^ =uwlşğ uxzşl ausuwz=uwrz sşğ mşuz=g znğ ndprr fğuw ezşlnd ndppndkşusç^ çuwj ausuouğumg imiud nd ıumzndfğuw gğud sşğ =uwlşğg! Çuwj htı= vt wndiuauırz=^ =uzr nğ arsu muösumşğhvumuz <rpg uhujndjuzşlnd bğ<uz t^ şkt muğşzuz= oumuıuçuj şllşl uwi rğufroumtz^ uırmu hrır +üzt nğ auiıuındz =uwlşğnf ndğnduü,şz= zuşd sşğ ausuwz=r uhuüuz nd ausuwz=uwrz mşuz=g!

\ İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjtz zşği euğsuzndnpzşğnd suirz!

İ$ Yğmrv Uöüuwrz Arduzeuznjg s+ıudnğuhti usrit sg r fşğ fşğu,ndu, t ausuouğumuwrz arduzeuznjr nd wu<npndkşusç wuxu< mg ıuzr uwe ünğ,g! Anz mg euğsuzndrz zuşd sşğ ausuwz=tz arduze auwğşzumrjzşğ^ nğnzj uxnp<umuz froumr suirz huğçşğuçuğ ışpşmndkrdzzşğ mg iıuzuz= Uışzuhşı Hşığni Brğrz+plndtz! Uwn_^ sşz= ul rz=zusşmndiujsuz st< şz=^ Huığruğ=uğuzr endxg yum t şlşdsndı=r^ ustz rzv gzmşğuwrz stıruwr nd aşxuquwzr sr<njud mg muıuğndr^ çuwj srbı muhr st< şz= Hğ$ Brğrz+plndr^ Arduzeuznjr çcbmuhşı Uğsşzum Sş,uındğşuzr şd suizuütı çcrbmzşğnd aşı! Arduzezşğg m’ndöşz nğ up+kşz= rğşzj uhu=rzsuz ausuğ^ aşışduçuğ ustz ürbşğ cusg 21$00rz^ sşğ anürzşğg rğuğnd mg srujzşz= up+k=r sr<njud nd sşğ quwzg mg çuğqğujzşz= Uiınd,nw! Mg bznğaudnğşz= uhu=rzu,zşğg^ mg ü+ışhzeşz= arduzezşğg!

\ Anüşmuz ö+ğumjndkrdz% sşğ ıuğşjzşğndz!

Uwi bğ<uzrz^ şğç ynpnj şllşlnd uğüşl= muw 65 ıuğşmuztz çuğqğ ıuğr= ndzşjnpzşğnd ausuğ^ rzvhti buışğ^ rs ,znpzşğz ul {uğüşluyumndu, şz´ ıuz st<! Buı judşjuw uznzj ausuğ^ zuşd sşğ ausuwz=r uwz ıuğşjzşğnd ausuğ^ nğnz= uxuzqrzz m’uhğrz^ mg ihuişz nğ nşdt stmg uwjşlt rğşzj^ çuğşd sg ıuw^ .+işlnd uxrk ndzşzuz! Uwe zhuıumnf 25 anürznj mrzşğnd .ndsç sg muösşjrz=! Arsu uznz= mg .+irz ıuğşjzşğnd aşı^ mg aşıu=ğ=ğndrz uznzj nğhrindkşusç^ uxnp<umuz auğjşğnf^ zrdkumuzr muğ+ı ıuğşjzşğnd suirz mg ışpşmujzşz Huığruğ=uğuzrz nd sşz= mg anüuz= uwe suğenj muğr=zşğg! Uwi +ğşğndz znğ rsuiı mg iıuzuw judg çuczşlnf mg sşpsuzuw uindkrdzg!

\ :şpukrdğndu, ışpşmndkrdzzşğ% gzmşğuwrz stıruwtz zşği!

Uwn^ üupızr= vt nğ gzmşğuwrz stıruwr st< wuou. i.ul sşmzuçuzndkrdzzşğ mg muıuğndrz mus .şpukrdğndu, nd wşğrdğu,nw lndğşğ mg çuczndrz öuzuöuzzşğnd mnpst! *ğrzumr ausuğ =zzueuındşjud şmşpşjrzşğg udşlr bndı vyumşlnd nğnbndsg^ hzendşjud nğ Auwnj Huığruğ=uğuzg ihuişj srzvşd nğ Kndğ=rnw Mğ+zrj Işivndkrdzg nğnbnds gzendztğ sömrkzşğnd ausuğ nd uımt şı= yumşj şmşpşjrzşğg! Uirmu i.ul hzends t^ şi =uzrji .+işjuw uwi ktsuwr bndğ<! Çuwj vşs ürışğ kt rzvht#i htı= t ausnöşz= uwz bğ<uzumzşğg^ nğnz= ıumudrz aumuxumg mg hzeşz! Auw cnpnfndğer huısndkşuz gzkuj=rz vt şpu, bğ<uz sg şğç şmşpşjrzşğg yumndrz^ suğemndkşuz huısndkşuz gzkuj=rz şmşpşjrzşğg şğçş= vşz yumndu,^ Huığruğ=r sg ausuğ buı ecnduğ tğ uwehrir nğnbnds sg gzendzrlg! Şmşpşjrzşğg yumşlnd nğnbndsg sşz= uxrz= .nğağeumjşlnf Suwğ Uknx İ$ T<sru,rzr^ Sş,r Iuzz Mrlrmrnw Muknprmnindkşuz nd Şğndiuptsr Huığruğ=ndkşuz aşı! Auwuiıuzşuwj Uxu=şlumuz çnlnğ şmşpşjrzşğg yumndşjuz znwz +ğg!

\ Ausuouğumtz şı= hrır buğndzumşz= muösumşğhşl ausuwz=uwrz mşuz=g!

Mg auduıus nğ ustz oüzucus znğ uxrk nd znğ huışandkrdz mg iışp,t! Sşz= ul htı= t +üındrz= uwi froumtz! Nğhti ausuwz= ızışiumuz sşğ .zerğzşğndz lnd,nds sg htı= t üızşz=^ nğnfaşışd znğuünwz ağusuwumuzzşğg u_we mg huauz<şz sşöst! Sşz= Auwmumuz Fuüg)zşğnd Srndkrdzg arszşjrz=^ şlsıumuz wuzqzu.ndsçg muösşjrz= nd hrır qşxzuğmtrz= muznzueğndkşuz huığuiındkşuz^ çuwj ustz rzv muzü uxud! Ausuouğumtz şı= mg irğşz= wndiul udşlr uğuü =upşl sşğ juzu, işğsşğnd uğerdz=g^ nğnfaşışd mşziumuz auğjşğ ndzrz=! Ndindjrvzşğg mg ihuişz ub.uıufuğqr^ ndindszumuz znğ ıuğşbğ<uzg znğ ynğqndkrdzzşğ hrır çşğt sşğ ausuwz=rz^ aşışduçuğ htı= ndzrz= ızışiumuz aö+ğndkşuz! Uwn_^ sşğ mulndu,zşğg muğşdnğ şz ızışiumuz aö+ğndkşuz ışiumtıt^ çuwj sşğ usşzusş, auğiındkrdzg eğusg vt^ sşğ usşzusş, auğiındkrdzg sşğ cnpnfndğez t^ cnpnfndğe gllulnd öüujndsg! Sşğ ausuwz=g wupkuauğu, t 1915r npçşğündkrdzg^ uhğu, t Ndzşdnğndkşuz ındğ=g^ 6-7 İşhışsçşğg^ Uiulu-r =usrzşğg uhğu, t rğ snğkrz fğuw^ aşışduçuğ uwi bğ<uzz ul hrır uzjzr nd sşz= hrır buğndzumşz= sşğ üzuj=g% huısndkşuz çudrpzşğnd fğuw! Nğhti anüşdnğumuz nd Huığruğ= m’gişs sşz= uxuzqrzz^ uzouğ szuju, uışz mg fu.zuz=^ şkt lnwi vışizşz= uhuüuwr ausuğ mg wndiuauırz=^ ndğşsz sruizuçuğ htı= t ustz rzvr zşğnwcg şğşduz auzşz=! *üzndkrdzg srbı endğitz vr üuğ^ zşğ=ndiı ul huğıudnğ şz= ö+ğujzşlnd anüşmuz ersueğnpumuzndkşuz ausumuğüg! Uiınd,nw aşı muhg!

http://www.normarmara.com