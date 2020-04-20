Hanri Benazus Atatürk Ödülüne layık görüldü

Atatürk’ün kucağında küçük bir çocukken “Ben kendimi Türk gibi hissediyorum” diyen 91 yaşındaki İzmirli Hanri Benazus…

ABD Merkezli Atatürk Derneği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yılkı Atatürk Ödülünü, Hanri Benazus’a vermeyi kararlaştırdı.

1934 yılında Atatürk’ün kucağında oturup masasındaki leblebilerini bitiren ve ismini duyup nereli olduğunu soranlara “Ben kendimi Türk gibi hissediyorum” diyen, bugün 91 yaşında olan İzmirli Hanri Benazus, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine yazdığı kitaplar ve özel Atatürk fotoğrafları koleksiyonu ile tanınıyor.

ABD’deki Atatürk Derneği Kurucu Başkanı Hüdai Yavalar, Hanri Benazus’a gönderdiği mektupta, “Sizi Amerika’ya davet eder ve ödülünüzü burada takdim ederdik. Ancak yaşadığımız bu olağanüstü durum nedeniyle ödülünüzü size elden takdim etmektense posta ile ulaştırmaktan onur duyacağız. Ayrıca derneğimizin büyük olasılıkla internet üzerinden düzenleyeceği törende bir konuşma yapmanız bizleri çok memnun edecektir” dedi.

http://www.salom.com.tr/haber-114341-hanri_benazus_ataturk_odulune_layik_goruldu_.html