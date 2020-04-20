Ermenistan’da tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 1339’a ulaştı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Hastalıkları Kontrol etme ve Önleme Ulusal Merkezinin verdiği bilgiye göre, 20 Nisan sabahı saat 11:00 itibarıyla, yeni koronavirüs vaka sayısı 48 ile arttı.

Virüsü bulşamış olan kişilerin sayısı toplam olarak 1339’a ulaştı.

Testten geçen toplam olarak 13.373 kişide koronavirüs hastalığı tespit edilmedi. Şu an itibarıyla 737 kişi tedavi altında bulunuyor.

Şimdiye kadar toplam olarak 580 kişi tamamen iyileşti. Hayatı kaybedenlerin sayısı ise Ermenistan’da 22’e ulaştı.

Ermenistan Kamu Radyosu