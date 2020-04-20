Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan üçüncü kez korona testinden geçti

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Facebook hesabının canlı yayınında üçüncü kez koronavirüs testinden geçtiğini açıkladı.

Bu kere de test sonuçları negatif oldu.

Pashinyan “Çok şükür, bu kez de test sonuçları negatif çıktı,” diye belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu