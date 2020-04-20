Büyükada’da Aya Yorgi dilekçesi: Ziyaret yasaklansın

Büyükadalılar, her yıl 23 Nisan’da yapılan ve binlerce kişinin katıldığı Aya Yorgi Yortusu nedeniyle İstanbul Valiliği’ne dilekçe verdi. Dilekçede 23 Nisan’da Büyükada’nın ziyaretlere kapatılması istendi.

DUVAR – İstanbul’un turistik ilçelerinden Adalar’da 23 Nisan tedirginliği yaşanıyor. Ada halkı, Aya Yorgi Yortusu dolayısıyla 23 Nisan’da, Büyükada’ya ziyaretin durdurulması için valiliğe dilekçe gönderdi. Dilekçede 23 Nisan’da yoğun bir ziyaretçi olmasından endişe eden ada sakinleri, Adalar’a piknik, gezinti, orman yürüyüşü amaçlı ziyaretlerin durdurulmasını talep etti.

Fener Rum Patrikliği de 23 Nisan günü Aya Yorgi Manastırı’nın kapalı olacağını duyurdu. Patrikhane’nin açıklaması şöyle: “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgını karşısında Patrikliğimiz de bir dizi önlem almıştır. Bu çerçevede, her sene 23 Nisan tarihinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Büyükada Aya Yorgi Manastırı‘nın ziyarete kapalı olmasına karar verilmiştir. Hepimizin fedakârlıkta bulunması gereken bu dönemde Patrikliğimizin aldığı bu önlemin anlayışla karşılanmasını diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Büyükada’da 204 metre yükseklikteki Yüce Tepe’de yer alan Aya Yorgi Kilisesi, nam-ı diğer Agios Georgios Rum Ortodoks Manastırı 1751’de yapıldı. Adını M.S. 3. yüzyılda Hıristiyan inancından dolayı öldürülen Kapadokyalı Aziz Georgios’tan (Aya Yorgos-Aya Yorgi) alan bu iki katlı, kiremit örtülü küçük yapı “Eski Kilise” diye biliniyor. Aya Yorgi Kilisesi, Efes’teki Meryem Ana’nın Evi ile birlikte Hıristiyanlar tarafından Türkiye’deki iki hac noktasından biri kabul ediliyor. Bu yüzden her sene 23 Nisan ve 24 Eylül’de burası ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Dleklerin kabul olduğuna inanılan geleneksel 23 Nisan yürüyüşüne her yıl binlerce kişi katılıyor ve ağaçlara ip bağlıyor. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/20/buyukadada-aya-yorgi-dilekcesi-ziyaret-yasaklansin/