24 Nisan anması bu yıl on-line gerçekleştirilecek

2010 yılından bu yana alanlarda yapılan 24 Nisan anması bu yıl kononavirüs nedeniyle on-line gerçekleştirilecek.

Anmaları düzenleyen DurDe Platformu gelişmeye dair bir duyuru yayınladı. Buna göre anma, plaftformun facebook adresinden 24 Nisan günü canlı yayınlanacak.

Program şöyle:

Tarih: 24 Nisan 2020

19.00 Anma

19.15 Basın açıklaması: Deniz Türkali

19.30 Panel

Berrin Sönmez

Ohannes Kılıçdağı

Rober Koptaş

Taner Akçam

Şenol Karakaş

Facebook linki: https://www.facebook.com/events/554280388546271/

Canlı yayın linki: https://www.facebook.com/DurDe.Platformu/posts/10158305270640775

Durde Platformu facebook sayfası https://www.facebook.com/DurDe.Platformu/

1915’te gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’nın başlangıç tarihi olarak kabul edilen 24 Nisan bu yıl diğer ülkelerde de alanlarda toplanmaksızın gerçekleştirilecek. Ermenistan’daki anma halkın katılıma kapalı olacak, sadece protokol katılacak.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23934/24-nisan-anmasi-bu-yil-on-line-gerceklestirilecek