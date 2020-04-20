24 Nisan anması bu yıl on-line gerçekleştirilecek

2010 yılından bu yana alanlarda yapılan 24 Nisan anması bu yıl kononavirüs nedeniyle on-line gerçekleştirilecek.
Anmaları düzenleyen DurDe Platformu gelişmeye dair bir duyuru yayınladı. Buna göre anma, plaftformun facebook adresinden 24 Nisan günü canlı yayınlanacak.
Program şöyle:
Tarih: 24 Nisan 2020
19.00 Anma
19.15 Basın açıklaması: Deniz Türkali
19.30 Panel
Berrin Sönmez
Ohannes Kılıçdağı
Rober Koptaş
Taner Akçam
Şenol Karakaş
Facebook linki: https://www.facebook.com/events/554280388546271/
Canlı yayın linki: https://www.facebook.com/DurDe.Platformu/posts/10158305270640775
Durde Platformu facebook sayfası https://www.facebook.com/DurDe.Platformu/
1915’te gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’nın başlangıç tarihi olarak kabul edilen 24 Nisan bu yıl diğer ülkelerde de alanlarda toplanmaksızın gerçekleştirilecek. Ermenistan’daki anma halkın katılıma kapalı olacak, sadece protokol katılacak.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23934/24-nisan-anmasi-bu-yil-on-line-gerceklestirilecek
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