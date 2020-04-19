Yom HaShoah Online Anılacak

Holokostu Anma Günü olan Yom HaShoah bu sene COVID-19 sebebiyle sinagoglar yerine online olarak anılacak. Varşova Gettosu’nun ayaklanma yıldönümü olan Yom HaShoah’da 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden 6 milyon Yahudi anılıyor.

Facebook üzerinden canlı yayın ile yapılacak anmayı Neve Şalom, Ortaköy Ets Ahayim Sinagogu, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Yeniköy Tiferet İsrael Sinagogu, Mendy Chitrik ve Naftali Haleva’nın hesaplarından takip etmek mümkün olacak.

Yapılan çağrıda, evde mum bulundurulması ve son mumu herkesin evinde yakması istendi.

Tarih: 20 Nisan 2020 Pazartesi

Saat: 20.30

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https://www.avlaremoz.com/2020/04/19/yom-hashoah-online-anilacak/