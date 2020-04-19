Rıza Tevfik: Ermeni Alfabesi, Türkçeye en uygun alfabe!

Şair ve devlet adamı Rıza Tevfik’in 1926’da yaşanan alfabe tartışmalarına aykırı bir çıkışla farklı bir bakış açısı kazandırdı. Ermeni Alfabesi gerçekten Türkçeye en uygun alfabe mi?

Osmanlı döneminde Edirne mebusluğu da yapmış olan şair ve filozof Rıza Tevfik, Harf Devrimi’nin tartışmaya başladığı bir dönemde ortaya attığı iddia bugün halen daha konuşulmaya devam ediyor.

MESELE GERÇEKTEN TÜRK DİLİYSE LATİN DEĞİL ERMENİ ALFABESİ DAHA UYGUN

Rıza Tevfik’in Sabih Şevket’e 1926 yılında yazdığı mektupta, Türkçenin yazıyla ifadesine en uygun harflerin Ermenice harfler olduğunu belirtiyor. Rıza Tevfik bunu Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kabul edilmesi gerektiği argümanına karşı söylüyor. Yani, eğer mesele gerçekten Arap alfabesinin Türkçedeki sesleri iyi temsil etmemesiyse Ermeni harflerini almak daha doğru olur zira Türkçenin seslerini en iyi temsil eden alfabe Ermeni alfabesidir.

AMAÇ ARAP ALFABESİ’NDEN KURTULMAK MIYDI?

1928 yılında Harf Devrimi yapılarak Arap Alfabesi’nden Latin Alfabesi’ne geçiş yapıldı. Amaç gerçekten Türkçe’nin en iyi şekilde ifade edilmesi miydi yoksa Arap Alfabesi’nden kuurtulma çabası mıydı? Halen daha merak konusu…

https://www.habervakti.com/tarih/riza-tevfik-ermeni-alfabesi-turkceye-en-uygun-alfabe-h103459.html