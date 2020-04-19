‘İki Papa’ filminin ışığında ‘Vatikan’da neler dönüyor?’

Kısa Dalga’da yayınlanan ‘2 Lafın Beli’ programında Ahmet Orhan ve Süreyya Tamer Kozaklı, ‘İki Papa’ filmi üzerinden Vatikan’ı konuştu.

Ahmet Orhan ve Süreyya Tamer Kozaklı, 2013 yılında Papa Benedict’in beklenmedik istifasının ardından Latin Amerika’dan gelen ilk papa olan Franciscus’un seçilmesini konu edinen ‘İki Papa’ filmi ışığında Vatikan’ı, Nazi bağlantılarını, eşcinsellik, çocuk istismarı vakalarının hasır altı edilmesini konuşuyor. T24