Coronada son durum: Bu kareler az önce İstanbul’da çekildi

Ortodoks Hristiyan alemi için büyük bir öneme sahip olan Paskalya bugün corona virüsü gölgesinde kutlanıyor… Reuters haber ajansı Rum Ortodokslarının İstanbul’daki St. George Kilisesi’ndeki boş törenini uluslararası kamuoyuna aktardı.

Hristiyan alemi için önemli bir gün olan Paskalya bugün kutlanıyor… Katoliklerin ardından bugün Paskalya’yı Ortodoks Hristiyanlar kutluyor. Fotoğraf: Reuters

Fakat dünya çapında 2 milyon 340 binden fazla insanı hasta eden corona virüsü sebebiyle bu yılki kutlamalar sönük geçiyor. Salgının insandan insana bulaşmasını engellemek için başlatılan sokağa çıkma yasağı ile birlikte dünya çapındaki kiliselerin de benzer yönde karar almasıyla birlikte Paskalya, dünya çapında sessiz sedasız sadece kilise görevlileri ve din adamlarıyla kutlandı. Corona virüsü sebebiyle Rum Ortodoks Kilisesi’nde sadece din adamları ve kilise görevlileri yer aldı.

Reuters haber ajansı da Rum Ortodoks Kilisesi’nin törenini anbean izledi. İstanbul’daki Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde düzenlenen törene dışarıdan izleyici alınmazken, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği töreni bazı basın mensupları takip etti.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/coronada-son-durum-bu-kareler-az-once-istanbulda-cekildi-5758883/