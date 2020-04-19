Başkan Kılınç, Paskalya Bayramını Kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı.

Huzur ve barış şehri Adıyaman’ın önemli bir parçası olan Hristiyan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Paskalya Bayramını, yayımladığı mesajla kutlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’daki hoşgörüye dikkat çekerek, Adıyaman’ın birlik ve beraberliğinin tüm dünyaya örnek olması gerektiğini vurguladı.

Yüzyıllardır Adıyaman’da kardeşçe yaşayan Müslüman ve Hristiyan vatandaşların eşsiz bir mozaik oluşturduğunu da sözlerine ekleyerek mesajına devam eden Başkan Kılınç, “Bugün, kültürel zenginliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Hristiyan vatandaşlarımızın en önemli yortularından birisi olan Paskalya Bayramı. Bu topraklarda yüzyıllardır bir arada kardeşçe yaşadığımız Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını kutluyor, birlikte nice güzel günler diliyorum” diye konuştu.

https://www.adiyamanlilar.net/guncel/baskan-kilinc-paskalya-bayramini-kutladi-h54213.html