ERMENİLER SALGIN HASTALIKTAN ÖLDÜLER

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Ermeniler her yıl olduğu gibi bu senede 24 Nisan da sözde soykırım iddialarını ortaya atarak Türk milletini suçlamaya devam edeceklerdir.Diğer yandan da suçladıkları Türk milletinden Kronavirüs için tıbbı malzeme yardımı isteyeceklerdir. Ne kadar zıt bir durum…

Defalarca yazdık ve söyledik Türk Milleti asil bir millettir.Kimseye soykırım yapmaz asıl soykırımı Ermeniler Türk Milletine yapmıştır diye. Maalesef Ermenilerden nemalanan birileri illa da Türkler Ermenilere soykırım yapmıştır diye yazmaya, Ermenilerde “Bir emperyalist yalan olan sözde soykırım ”yalanını bağırmaya devam ediyor.

Bugünlerde Kronavirüs salgını ortaya çıkınca insanlar ölmeye başladı.Bir araştırma yaptım 1915-1920 yılları arasında binlerce insan salgın hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Bundan tam 105 yıl önce, vatan sevgisiyle cepheye koşan, tüm olumsuzluklara rağmen toprağını koruyan Mehmetçiklerimiz Çanakkale siperlerinde sıtma, tifüs, dizanteri, tifo ve malta humması, kuduz ve ishal gibi hastalıklarla mücadele etmiştir.Çoğu hayatını hastalıktan kaybetmiştir.

İşte bu salgın hastalığın kol gezdiği günlerde Osmanlı İmparatorluğunda en üst makamlarda görev yapan, zengin hayat yaşayan Ermeniler maalesef İngilizlerin, çeşitli devletlerin oyununa gelerek isyan bayrağı açmış Türk milletini sırtından vurmuş insanları öldürmeye başlamıştı. Bu şartlarda ihanetçi Ermeniler göç ettirilmek zorunda kalınmış insanların bir kısmı hastalıktan yolda hayatlarını kaybetmiştir.Bugün teknolojinin ve tıbbın en geliştiği bir devirde kronavisrüs belasından insanlar ölüyor ve salgın halinde her yere yayılıyor. Tıp ve insanlık çaresiz durumda. Birde 1915-1920 yıllarını düşünürsek Osmanlı devletine ihanet eden masum insanları öldüren Ermeniler bulundukları yerlerden başka bir bölgeye göç ettirilmiştir. Bu göç sırasında yaygın olan veba, İspanyol gribinden çeşitli salgın hastalıktan insanlar hayatını kaybetmiştir. Bu salgın hastalıktan ölenleri maalesef Ermeniler emperyalist devletlerinde oyununa gelerek Türkler Ermenilere soykırım yaptı yalanını dile getirerek kamuoyu oluşturmaktadırlar. Bugünkü kronavirüs salgını da göstermektedir ki o tarihte göç eden Ermenilerin az miktarda ki yaşlı olanları salgın hastalıktan hayatlarını kaybetmişlerdir. İddia edildiği gibi Ermeniler öldürülmüş olsalardı. İstanbul’dan Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen Ermeniler Anadolu da Doğu Anadolu da Iğdır’da, Van, Erzurum gibi illerde vahşi katliamlar yapmazlardı. Türk yurdu olan Ermenistan’a gidip Türkleri öldürüp göçe zorlayıp Rusların desteği ile sözde devletlerini kuramazlardı. Bu gerçekler göstermektedir ki asil Türk milleti Ermenilere katliam yapmamıştır.Tarihe bakarsak Birinci dünya savaşı devam ederken Osmanlı devleti, ihanet içinde olan Ermenilerin savaş bölgesinden uzaklaştırılmaları yönünde bir karar alıyor. 15 Nisan 1915 yılında alınan kararla ayaklanma yapan Ermenilerin kiliseleri evleri basılarak çok sayıda cephane patlayıcı ele geçirilir. Elebaşları tutuklanır .Doğu Anadolu bölgesinde Ruslara yardım eden ayaklanma başlatan Ermeniler ordumuzu ve Türk insanını arkadan vurmaya başlamışlardı. Kimliklerinde Osmanlı yazıyor.Ama Osmanlı devletini yıkıp Ermeni devleti kurmayı amaçlıyorlardı.Van ,Bitlis,Muş gibi illeri ele geçirip Ermeni bayrağı bile çekmişlerdi.Çünkü geri çekilen Ruslar silahlarını Ermenilere bırakmıştı. Ermenilerde silahsız Türk milletini öldürmeye başlamıştı.İşte bu şartlarda çıkarılan tehcir-toplu sürgün kararı ile Osmanlı toprakları olan Irak,Suriye ve Lübnan’a gönderildiler.Ordusunu arkadan vuran ihanet eden her yerde isyanlar çıkaran,okul ve kiliseleri silahlarla donatıp ,asker eğiten ihanetçi Ermeniler için başka bir yol kalmamıştı.

Türk Milleti Ermeni soykırımı yapmadı. Eğer öğle olsaydı Ermenilerin yoğun yaşadığı bugün bile Şişli, Feriköy, Bakırköy gibi bölgelerinde yaşayan İstanbul’un en zengin insanları olan Ermenileri göç ettirirdi. İstanbul ve savaşın olmadığı Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki Ermenilere dokunulmadı. Göç sadece ihanetçi Ermenilere uygulandı. Kazımkarabekir Paşa, Doğu Anadolu’da devlet kurmaya kalkan isyancı çetecilerle savaştı.Onları Bugünkü Türk yurdu olan Ermenistan bölgesine sürdü. Bu savaş sırasında ermeni çeteciler her yeri yakıp yıktı insanları dandır damına doldurup yaktı su kuyularına doldurup diri diri boğdu.

Sözün özü soykırım diye bir şey yoktur. Can güvenlikleri için göç ettirilen Ermenilerin bir kısmı salgın hastalıktan ölmüştür. Düşmanla işbirliği yaprak Osmanlı ordusunu arkadan vuran Ermeni çetecilerle yapılan savaşta ölenler vardır.

En büyük katliamı soykırımı o dönem Ermeniler, silahsız Türklere yapmış on binlerce masum insanı öldürmüş genç kız ve kadınlara tecavüz etmiştir.Binlerce Mehmetçiği sırtından vurarak şehit etmiştir. Bunun örneğini 1992 yılında AZERBAYCAN DA, HOCALI’DA görmemiz mümkündür

Sözde soykırım yalanı EMPERYALİST BİR YALANDIR. Emperyalist devletlerin başımıza açtığı bir beladır.

https://yesiligdir.com/haber/detay/26345