Ermeni Alfabesi nedir?

Ermenistan’da kullanılan Ermeni Alfabesi nedir? Ermeni Alfabesi kaç harften oluşur?

Ermeni Alfabesi nedir?

405 yılında Mesrop Maştots tarafından tasarlanmıştır. 38 harften oluşmaktadır. Ermenistan‘ın resmi alfabesidir.

19. yüzyıldan beri Ermeni alfabesi aynı zamanda iki lehçede; Batı Ermenicesi (İstanbul) ve Doğu Ermenicesi (Erivan) olarak kullanılmaktadır.

Ermeniler, Ermeni Alfabesi’ne çok bağlı bir topluluktur. Dünyanın her yerine yayılan her Ermeni ailesinin evinde, yalnızca çocukların odasında değil, oturma odasında çerçeve içinde bir Ermeni alfabesi bulunur. Alfabenin süslemeli, altının kullanıldığı değerli taşlarla bezeli versiyonları Mesrop Mashtots’un mirasına duyulan saygıyı ifade eder.

https://www.habervakti.com/kultur-sanat/ermeni-alfabesi-nedir-h103439.html