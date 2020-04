Ekümenik Patrik I. Bartholomeos’un Türkiye’deki Ortodoks Gençlere Paskalya Mesajı 19 Nisan 2020

Ekümenik Patrik I. Bartholomeos’un Türkiye’deki Ortodoks Gençlere Paskalya Mesajı(Fener, 19 Nisan 2020)Sevgili Ortodoks gençler,İsa Mesih’in ölümü yenerek dirilişini kutladığımız Paskalya Bayramı, bizler için kurtuluş müjdesinin somut halidir. İsa Mesih, yaşamı ve dirilişi ile bizlere Tanrı‘nın yolundan gidenler için asla bir son bulunmadığını; kurtuluşun her zaman yanı başımızda olduğunu müjdelemektedir. Dünya bugün küresel ölçekte bir salgın hastalıkla mücadele etmektedir. Bu nedenle fizikî olarak yan yana gelebilmemiz mümkün olmasa da kalplerimiz sizler için atmakta ve sizler için dua etmekteyiz. Tanrısal bilgi bizlere, yeryüzündeki hayatımızın sevgiyle ve umutla dolu olmasını telkin eder. Sevgi umudu, umut da hayatı besler. İşte bu umutla Paskalya’nın ışığı ile aydınlanan bu gecede siz gençlere, sevgi ile beslediğiniz umudunuzu diri tutmanızı, Tanrı’nın daima yanınızda olduğundan emin olarak çalışkan olmanızı ve ürettiğiniz somut ya da soyut değerleri her zaman paylaşmanızı öğütlüyoruz.Aşılan her zorluk geride dersler bırakır. Bu günler de elbette bizleri olgunlaştıracak ve Tanrı yoluna yaklaştıracaktır. Daha adil, daha eşit, daha sevgi dolu bir dünyanın, Tanrı’nın yarattığı ekosisteme saygılı, daha mütevazı bir yaşamın yoluna sokacaktır. Muhtemelen, bundan sonra insanları öldürmek yerine yaşatmak için bütçeler yapılacaktır. Sevgili gençler, hayat sürekli bir öğrenme ve gelişme sürecidir. Kendinizi her zaman daha iyiye doğru geliştirin. İyiye doğru atılan her adımınız sizleri Tanrı’ya doğru yaklaştırmaktadır. Bu sene Paskalya’yı daha manevi bir ortamda, insanlığın dünya üzerindeki durumunu ve geleceğini ciddi şekilde sorguladığı bir kaos ortamında karşılamaktayız. Düşmanımız belirsiz, gözle görülmez ama etkili. Ebedi dostumuz ve sığınağımız ise Tanrı ve bizleri O’nun yoluna götüren İsa Mesih’tir. İsa Mesih’in ölümü yenip tekrar bedenlenmesi gibi bizler de sevginin gücüyle yenilenerek uyanalım ve insanlığın selâmeti için iyiliği ve güzelliği dünyaya yayalım. Hepinizin Paskalya Bayramı Kutlu olsun.