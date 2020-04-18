Adalar’da 23 Nisan Tedirginliği, Valiliğe Başvurdular

İstanbul’un sayfiye merkezi Adalar, yaşanan salgına rağmen İstanbul’dan ziyaretçi çekmeye devam ediyor. 23 Nisan’da ziyaretçi akını olabileceğini düşünen Adalılar; Adalar’a piknik, orman yürüyüşü ve sahil gezintisi amaçlı ziyaretlerin durdurulması için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı güne denk gelen Aya Yorgi Yortu günü nedeniyle her yıl on binlerce ziyaretçi alan Adalar’da yaşayanlar, bu yıl da ziyaretçi akışı olabileceğinden endişeli. Tüm dini mekanlar gibi Aya Yorgi Kilisesi’nin de ziyarete kapalı olmasına rağmen, 23 Nisan ziyaretgahı olan kilise ve kiliseye çıkan yolların yoğunlaşabileceğinden, bunun da hem sayıca azalmış deniz ulaşım araçlarında hem de yürüyüş yollarında bulaş riskini artıracağından korkuluyor.

Adalılar önlem alınması ve Adalar’a piknik, orman yürüyüşü ve sahil gezintisi amaçlı ziyaretlerin durdurulması için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.

Başvuru dilekçesinde salgının önümüzdeki bir ay içinde pik yapacağı ve azami izolasyona yönelik önlem alındığı bugünlerde piknik, orman yürüyüşü, sahil gezintisi için en çok rağbet edilen yerler arasında olan Adalar’a ziyaret talebinin arttığına işaret edildi. Bu durumun, İstanbul ile Adalar arasında vapur ve motor seferlerinde yoğunluğa neden olduğu ve bulaş riskini artırdığı vurgulandı.

Valiliğe dilekçeyle başvuran Adalılar, “Adalar’a piknik, gezinti, orman yürüyüşü amaçlı ziyaretlerin durdurulması”nı talep etti.

https://www.ilkhaber.biz/haber/adalarda-23-nisan-tedirginligi-valilige-basvurdular-h8479.html