Samtse-Cavaheti’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Gürcistan’ın Samtse-Cavaheti bölgesinde ‘Rustavi 2’ televizyon kanalının aktarıdığı bilgilere göre ilk koronavirüs hastası tespit edildi.

Akaldaba köyünde genç bir erkek COVID-19 yeni tip koronavirüse yakalandı.Kendisi 30 yaşında ve gümrük kontrol noktasında çalışıyor ve muhtemelen başka bir hastayla irtibat içerisinde oldu. Birkaç gün önce Tiflis’ten ebeveynlerin yanına gelmişti. Şu an onun bütün bsğlantıları ortaya çıkarmaya çalışıyorlar ve karantina altına alıyorlar.

Aile bireyleri ve hastanın temaslarda bulunduğu 6 kişi izole edildi. 15 Nisan’da aile bireylerinden biri Borjomi’ye gönderildi, fakat onun test sonucu olumsuz çıktı ve koronavirüs tespit edilmedi.

Şu an itibarıyla Gürcistan’ın Kaheti bölgesi ‘yeşil bölge’ olmaya devam ediyor. Burada herhangi bir koronavirüs vakası tespit edilmedi.

16 Nisan itibarıyla Gücistan’da toplam 336 kişide koronavirüs hastalığı tespit edildi, 74 hasta şimdiye kadar iyileşti, 3 kişi koronavirüsten hayatını keybetti. Karantinada bulunanlar sayısı 5000, doktorların denetiminde bulunanların sayısı ise 494’tür.

ERMENİ HABER AJANSI